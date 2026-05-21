SEC tahmin piyasası ETF'lerini değerlendirmek için görüş alacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins olay sözleşmelerine bağlı borsa yatırım fonları (ETF) dahil yeni nesil ETF'leri değerlendirmek için kamuoyundan görüş alınması talimatını verdiğini açıkladı.

Atkins yayımladığı bildiride SEC'in son dönemde ortaya çıkan yeni ETF türlerinin gündeme getirdiği "yeni soruları" değerlendirdiğini belirtti. Atkins "Birçok yeni ETF'nin ve olay sözleşmesi ETF'lerinin yürürlüğünü geciktirme konusunda fon sponsorlarının gösterdiği istekliliği takdir ediyorum. Bunu şeffaf ve düşünceli bir şekilde yapmamızı sağlamak için personele kamuoyundan görüş alması talimatı verdim." dedi.

Açıklama SEC'in tahmin piyasası ETF'lerine ilişkin kararını ertelediğini teyit ediyor. Daha önceki raporlara göre erteleme mayıs başında piyasaya çıkması planlanan 24 ETF'yi etkiledi. Şubat'ta sunulan başvurular 75 günlük inceleme süresinin sonuna yaklaşmıştı.

ETF'LER SEÇİM VE DURGUNLUK TAHMİNLERİNE ODAKLANIYOR

Söz konusu fonlar yatırımcılara 2028 ABD başkanlık seçimi, teknoloji sektöründe toplu işten çıkarmalar ve durgunluk olasılığı gibi sonuçlara bağlı pozisyon alma imkânı sunmayı hedefliyor. Başvurularda sonuçların yatırımcıların aleyhine gerçekleşmesi halinde yatırımın "büyük ölçüde tamamının" kaybedilebileceği uyarısı yer alıyor.

Başvurular tahmin piyasası platformlarının büyük başarısının ardından geldi. Bu platformlar nisanda toplam aylık işlem hacminde 25 milyar doları aşmıştı. Büyüme ABD federal düzenleyicilerinin destekleyici tutumu ve düzenleyici rehberlikle desteklendi.

Bir ETF analisti sosyal medya hesabından "Komisyon bunlarla açıkça boğuşuyor ve daha fazla zaman ve görüş istiyor. Bunlar tıpkı kripto gibi tamamen yeni bir şey ve kapıyı açmadan önce rahat hissetmek istiyorlar." dedi.

TAHMİN PİYASALARI DÜZENLEYİCİ GÜNDEMDE ÖN SIRADA

SEC'in temkinli yaklaşımı tahmin piyasalarının ABD'de hızla kurumsallaşan ancak düzenleyici çerçevesi henüz netleşmemiş bir alan olduğunu yansıtıyor. CFTC de tahmin piyasalarına ilişkin kendi düzenleyici çerçevesini şekillendiriyor ve bu yıl birden fazla eyalete yetki alanı davası açmıştı.

Tahmin piyasası ETF'lerinin onaylanması halinde perakende yatırımcıların geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden bu piyasalara erişimi mümkün olacak.

Serkan KÖSE
