SEC Binance davasından tamamen vazgeçti

SEC Binance davasından tamamen vazgeçti
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Binance aleyhindeki davasını düşürme kararı aldı. Trump yönetimiyle birlikte başlayan yeni düzenleyici yaklaşımın ilk somut göstergesi olarak değerlendirilen karar, kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı. SEC aynı dönemde Coinbase ve Uniswap davalarını da geri çekti.

Kripto dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. SEC'in Binance davasını düşürme kararı, kurumun Blockchain sektöründeki stratejik değişimini ortaya koyuyor. Gary Gensler döneminde agresif bir denetim yaklaşımı benimseyen komisyon, Paul Atkins liderliğinde sektörle iş birliği odaklı bir yaklaşıma geçiş yapıyor.

Binance ve SEC Davası Sonlandı

SEC ve avukatlar Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde ortak anlaşma sundu. Dosyalamada yer alan açıklamaya göre,komisyon bu davanın düşürülmesinin uygun olduğuna inanıyor.

Yasal işlem hem SEC hem de Binance'in hâkimden davayı ertelemesini istemesinin ardından geçtiğimiz birkaç ay boyunca askıda kalmıştı.

SEC, Binance'i 2023 yılında kayıtlı olmamak ve ticaret kontrollerini yanlış sunmak nedeniyle hukuki süreç başlatmıştı. Aynı yıl Binance ve Changpeng Zhao, Banka Gizlilik Yasası ihlallerini kabul etti ve Adalet Bakanlığı soruşturmasını çözmek için 4 milyar doları aşkın ödeme yapmayı kabul etmişti.

Binance sözcüsü, "SEC'in Binance aleyhindeki davasının düşürülmesi tarihi bir gelişmedir." açıklamasında bulundu. Şirket, Trump yönetiminin yenilikçiliğin icrayla düzenleme altında gelişemeyeceğini fark ettiği için minnettarlık duyduğunu belirtti.

Her iki taraf da mahkeme dosyalamalarında SEC'in yeni kripto görev gücünün oluşturulmasından bahsetti. Bu görev gücü, geçtiğimiz birkaç ay boyunca çeşitli paydaşlarla buluştu.

Cumhuriyetçi temsilci Hester Peirce, Las Vegas'taki Bitcoin 2025 konferansında kripto alanında kötü faaliyetlerin varlığına dikkat çekerek icra aracının doğru kullanımının önemini vurguladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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