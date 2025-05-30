SEC Binance davasında beklenmedik bir karar aldı

SEC Binance davasında beklenmedik bir karar aldı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yaklaşık iki yıl süren hukuki mücadelenin ardından Binance'e karşı açtığı davayı düşürme kararı aldı. Alınan bu karar Trump yönetimi altında SEC kripto sektörüne yönelik icra davalarından geri çekilmesinin devamı olarak görüldü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'e karşı sürdürdüğü iki yıllık hukuki mücadeleyi sonlandırma kararı aldı. Washington DC federal mahkemesine sunulan ortak dilekçeyle SEC, 2023 yılında başlattığı davayı geri çekti.

Binance SEC Davasından Zaferle Çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yaklaşık iki yıl süren hukuki mücadelenin ardından kripto para borsası Binance'e karşı açtığı davayı düşürme kararı aldı. Washington DC federal mahkemesine 29 Mayıs'ta sunulan ortak dilekçede SEC, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, 2023 Haziran'ında başlatılan davanın düşürülmesini talep etti.

Dilekçede SEC'in Kripto Görev Gücü'nün "bu davanın potansiyel çözümünü etkileyebileceği ve kolaylaştırabileceği" belirtilirken, düzenleyici kurumun davayı düşürmenin "takdir yetkisi kullanımı ve politika meselesi" olarak uygun gördüğü ifade edildi. Talep aynı zamanda davanın yeniden açılmasını engelleyecek şekilde kesin olarak düşürülmesini içeriyor.

SEC ve Binance davayı Şubat ayında ve ardından Nisan ayında durdurmuş, ajansın kripto biriminin sonunda davayı düşürebileceğini belirtmişti. SEC, Haziran 2023'te Binance, Zhao ve ABD merkezli kolu BAM Trading'e karşı menkul kıymetler yasasını ihlal etme, müşteri fonlarını yanlış yönetme ve müşterileri yanıltma suçlamalarıyla dava açmıştı.

Binance ve Zhao, Kasım 2023'te Adalet Bakanlığı ile ayrı bir davayı 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul ederek sonuçlandırmış, şirketin yaptırımları ihlal ettiğini, lisanssız para transferi yaptığını ve uygun Kara Para Aklama önlemlerini uygulamadığını kabul etmişti. Anlaşma kapsamında Zhao, Binance CEO'luğundan istifa etmiş ve kara para aklama suçunu kabul etmişti. Nisan 2024'te dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Binance, X platformunda yaptığı açıklamada son ortak dilekçenin "kripto için büyük bir zafer" olduğunu belirterek Başkan Donald Trump ve SEC başkanı Paul Atkins'e "icra yoluyla düzenlemeye karşı durduğu için" teşekkür etti.

Bu hareket, SEC'in Trump yönetimi altında kripto düzenlemesi konusundaki geri adımlarının en son örneği oldu. Kurum, Biden yönetimi döneminde kripto firmalarına karşı açtığı pek çok icra davasını düşürdü. SEC ayrıca Coinbase, Consensus ve Kraken gibi şirketlere karşı açtığı şikayetleri terk etti veya uzlaştı, Circle, Immutable ve OpenSea gibi firmalara yönelik soruşturmaları da sonlandırdı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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