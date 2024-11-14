Satan bin pişman! İlk çıktığında 100 dolarlık PEPE alsaydınız bugün ne kadarınız olurdu?

PEPE coin, 2023 yılının nisan ayının ortalarında piyasaya sürüldü ve başlangıçta büyük ilgi gördü. Ancak zamanla popülaritesini rafa kaldırdı ve dikkatlerden uzaklaştı. Ancak memecoin'in büyük kripto borsaları tarafından listelenmesi rallinin fitilini ateşledi.

Erken satış yapanlar pişman görünürken, 2023'te PEPE coin'e yatırım yapanların şimdi elinde ne kadar servet olacağı merak konusu oldu. Biz de sizler için geriye yönelik analiz yaptık ve ağızları açıkta bırakacak o sonuçları derledik...

Açılışta 100 dolarlık PEPE alsaydınız bugün ne kadarınız olurdu?

PEPE, 17 Nisan 2023'te 0,00000002764 ile 0,00000007957 dolar arasında işlem gördü. Memecoin o sabah 0,0000005685 dolardan işleme açıldı.

Açılış fiyatından 100 dolarlık bir yatırımla 1.759.014.951,63 PEPE satın alınabilirdi.

Haberin yazımı sırasında PEPE için 0,0000184 dolarlık bir fiyat baz alındığında, 100 dolar bugün 32.365,88 dolar değerinde olacaktır.

Bu da yaklaşık 19 ayda yüzde 32.265,9'luk bir getiri anlamına geliyor.

PEPE 13 Kasım Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00001944dolara ulaştı ve borsa listelemelerinden sonra güçlü bir ilgi görmeye devam edebilir. Asıl soru, coin'in yükselmeye ve ilgiyi korumaya devam edip etmeyeceği ya da eski yatırımcıların listelemeleri nakde çevirmek için bir fırsat olarak kullanıp kullanmayacağı olacak. Tüm bu soruların yanıtlarını da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.