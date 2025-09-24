Haberler

Samsung yapay zekâ eğitiminde Blockchain teknolojisinden yararlanacak

Samsung yapay zekâ eğitiminde Blockchain teknolojisinden yararlanacak
Teknoloji devi Samsung, ultrason cihazlarından elde edilen verilerle yapay zekâyı eğitmek amacıyla Blockchain tabanlı sağlık protokolü Galeon ile iş birliği yaptığını duyurdu. Ortaklık, hasta gizliliğini koruyarak tıbbi veri kullanımını ve yapay zekâ gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, merkeziyetsiz bilim protokolü Galeon ile yapay zekâ özelliklerini ultrason cihazlarına entegre etmek için bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği kapsamında, Samsung'un ultrason cihazlarından elde edilecek anonimleştirilmiş veriler, yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılacak.Bu gelişme, tıp alanında veri kullanılabilirliğini hasta mahremiyetini ön planda tutarak artırmayı amaçlıyor.

Veri Gizliliği Blockchain ile Sağlanacak

Samsung, ultrason ekipmanlarını Galeon'un elektronik sağlık kaydı (EHR) platformuyla entegre edecek.Galeon CEO'su Loïc Brotons, platformun hâlihazırda Fransa'daki Rouen ve Caen Üniversite Hastaneleri gibi 18 merkezde kullanıldığını belirtti. Bu iş birliği, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta bilgilerini merkezîleştirmeden yapay zekâ modellerini eğitmelerine olanak tanıyor.

Projenin teknik detaylarına göre tıbbi verilerin kendisi zincir üstünde saklanmayacak. Yalnızca yapay zekâ algoritmasının işleyişi, tam izlenebilirlik sağlamak amacıyla Blockchain üzerinde çalışacak.CEO Brotons, gizlilik uyumluluğu için tüm verilerin eğitimden önce anonim hâle getirildiğini vurguladı. Bu sayede her kurum, paylaşılan algoritma eğitiminden faydalanırken kendi verilerinin kontrolünü elinde tutabilecek.

Merkeziyetsiz bilim (DeSci) yaklaşımının sağlık sektöründe somut sonuçlar üretmeye başladığı belirtiliyor. Brotons, bu yöntemle tıbbi hizmetler için otomatik faturalandırma ve konsültasyon özeti çıkaran yapay zekâ modelleri geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca şirketin kendi konuşmayı metne dönüştürme yapay zekâsı üzerinde çalıştığını da ekledi.

Sağlık sektörü, merkeziyetsiz bilim alanında en aktif sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların da bu alana ilgisi artmaya devam ediyor. DeSci platformu Bio Protocol, bu ay içinde 6,9 milyon dolarlık bir yatırım alan şirket, 2024 sonunda da Binance Labs'ten destek görmüştü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
