Sabırsızlık 24 milyon dolara mal oldu: Akıllara durgunluk veren PNUT kararı

Sabırsızlık 24 milyon dolara mal oldu

İddiaya göre bir kripto yatırımcısı, SOL coin'lerini kullanarak bin 366 dolar değerinde yani 19.4 milyon adet PNUT satın aldı. Token yakın zamanda piyasaya sürülmesine rağmen hemen sonrasında konsolidasyonla karşı karşıya kaldı.

PNUT'un fiyatı yükselmeye başlayınca, yatırımcı nakit çekme konusunda aceleci bir karar aldı. Ne yazık ki, varlıklarını sadece 4,09 SOL'a sattı ve sadece 711 dolar elde ederek toplamda 681 dolar da zarar etti.

Olayın ardından PNUT'un piyasa değeri 1,54 milyar dolara fırladı. Yatırımcının orijinal 19,4 milyon PNUT token'ı şimdi akılalmaz bir şekilde 24,69 milyon dolar değerinde olacaktı.

2 günde milyoner olabilirdi

Onchain Lens tarafından yapılan ağ üstü analiz, bu kaçırılmış fırsata dikkat çekerek, yatırımcının ilk yatırımını yaptıktan birkaç gün sonra milyoner olabileceğini belirtti.

Bu gibi hikayeler, servetlerin dakikalar içinde kazanılabileceği ya da kaybedilebileceği kripto piyasasında, riskleri ve ödülleri vurgulamaktadır.

Yatırımcının talihsizliği kriptonun öngörülemezliğini hatırlatırken, PNUT gibi meme coinlerin değişken doğasının da altını çiziyor. Finbold tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, geçen yıl piyasaya sürülen meme coinlerin yüzde 97'sinin "öldüğünü" ortaya koyarak bu tür yatırımların yüksek riskli ve geçici doğasını vurguladı.