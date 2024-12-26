Rusya Bitcoin ve kripto paralara yasal statü tanıdı

Rusya, küresel ticaret sisteminde alternatif ödeme yöntemlerini genişletme stratejisini sürdürüyor. Maliye Bakanı Siluanov, DFA'ların ABD dolarına alternatif olarak kullanılmasının modern altyapı için "oldukça anlaşılır" olduğunu vurgularken, bu hamlenin küresel ödeme sisteminde bir yenilik olduğunu söyledi.

Rusya Kripto Parayla Dış Ticaret Kapısını Açtı

Rusya'nın kripto para stratejisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Maliye Bakanı Anton Siluanov, Bitcoin ve dijital finansal varlıkların dış ticarette kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını açıkladı.

Maliye Bakanı aynı zamanda kripto para yatırımları konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi. Siluanov, "Bazı insanlar kripto parayı hızlı para kazanmanın bir kaynağı olarak görüyor. Bir yatırım aracı olarak tavsiye etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül 2024'te yürürlüğe giren deneysel yasal rejim, Rusya'nın dijital finansal varlıkları dış ticarette aktif olarak kullanmasına olanak tanıyor. Bakan, bu düzenlemenin küresel ödeme sistemlerinde yeniliği temsil ettiğini ve "geleceği" işaret ettiğini vurguladı.