Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Mahkeme başkanı resti çekti: Bunu yapanı salondan atarım
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
Piyasaların merakla beklediği karar bugün açıklanıyor
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu

Rusya Bitcoin ve kripto paralara yasal statü tanıdı

Rusya Bitcoin ve kripto paralara yasal statü tanıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin dış ticarette Bitcoin (BTC) ve dijital finansal varlıkları (DFA) kullanmak için tüm yasal altyapıya sahip olduğunu duyurdu. Eylül 2024'te yürürlüğe giren deneysel yasal rejim kapsamında, Rusya'da çıkarılan Bitcoin'in uluslararası transferlerde kullanılabileceğini belirtti.

Rusya, küresel ticaret sisteminde alternatif ödeme yöntemlerini genişletme stratejisini sürdürüyor. Maliye Bakanı Siluanov, DFA'ların ABD dolarına alternatif olarak kullanılmasının modern altyapı için "oldukça anlaşılır" olduğunu vurgularken, bu hamlenin küresel ödeme sisteminde bir yenilik olduğunu söyledi.

Rusya Kripto Parayla Dış Ticaret Kapısını Açtı

Rusya'nın kripto para stratejisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Maliye Bakanı Anton Siluanov, Bitcoin ve dijital finansal varlıkların dış ticarette kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını açıkladı.

Maliye Bakanı aynı zamanda kripto para yatırımları konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi. Siluanov, "Bazı insanlar kripto parayı hızlı para kazanmanın bir kaynağı olarak görüyor. Bir yatırım aracı olarak tavsiye etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül 2024'te yürürlüğe giren deneysel yasal rejim, Rusya'nın dijital finansal varlıkları dış ticarette aktif olarak kullanmasına olanak tanıyor. Bakan, bu düzenlemenin küresel ödeme sistemlerinde yeniliği temsil ettiğini ve "geleceği" işaret ettiğini vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
img

Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
img

İki ilde yeni petrol arama ruhsatı verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Rafa Silva'dan Beşiktaş'ı şok eden talep
Rafa'dan Beşiktaş'ı şok eden talep
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda bütün salona izletti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda bütün salona izletti

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? 27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI! Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU | 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda, Nurettin kaç puan aldı? 26 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Yılın son faiz kararında Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı? Aralık ayı faiz kararı enflasyonu nasıl etkiler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.