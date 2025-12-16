Ripple, RLUSD'yi Layer 2 ağlarına taşımak için Wormhole ile anlaştı

Blockchain tabanlı ödeme çözümleriyle tanınan Ripple, kendi geliştirdiği stablecoin olan RLUSD'nin kullanım alanını genişletmek için önemli bir adım attı. Şirket yaptığı açıklamada, RLUSD'yi önümüzdeki yıl itibarıyla çeşitli Katman-2 ağlarında kullanıma sunmak amacıyla birlikte çalışabilirlik protokolü Wormhole ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ripple yetkilileri, kripto para dünyasının geleceğinin şüphesiz çok zincirli bir yapıda olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada hem kurumsal finansa hem de büyüyen zincir içi (on-chain) ekonomiye gerçek anlamda hizmet verebilmek için stablecoin varlıklarının talebin ve kullanımın olduğu her yerde bulunması gerektiği belirtildi.

RLUSD İÇİN ÇOKLU ZİNCİR PLANI

Şirket, bu entegrasyon sürecinde Wormhole'un Yerel Token Transferi (NTT) standardından yararlanacak. Açıklamada RLUSD'nin şu anda Optimism, Base, Ink ve Unichain gibi ağlarda test edildiği belirtildi. Yasal düzenleyicilerden gerekli onayların alınması durumunda, resmi lansmanın önümüzdeki yıl yapılması hedefleniyor. CoinGecko verilerine göre geçtiğimiz aralık ayında XRP Ledger ve Ethereum ağlarında piyasaya sürülen RLUSD, kısa sürede 1 milyar doların üzerinde bir toplam arza ulaşmış durumda.

Ripple Stablecoin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede RLUSD'nin bu Katman-2 ağlarındaki ilk ABD düzenlemelerine tabi stablecoin olacağını ifade etti. McDonald, stablecoinlerin merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kurumsal benimseme için bir geçiş kapısı olduğunu belirterek, RLUSD'nin güvenilir ve likit bir giriş noktası olarak tasarlandığını vurguladı.

Şirket ayrıca yasal süreçlerde de elini güçlendirmeye devam ediyor. ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), geçtiğimiz hafta Ripple National Trust Bank için şartlı onay verdiğini açıklamıştı. Şayet nihai onay alınırsa, RLUSD hem eyalet hem de federal düzeyde denetlenen çift yapılı bir düzenleyici statüye kavuşacak. Ripple, finansal gücünü de artırarak kasım ayında 40 milyar dolar değerleme üzerinden 500 milyon dolar fon toplamayı başarmıştı.