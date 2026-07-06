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Ripple MiCA kapsamında 30 ülkede kripto hizmeti için tam yetki aldı

Ripple MiCA kapsamında 30 ülkede kripto hizmeti için tam yetki aldı
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San Francisco merkezli dijital varlık altyapısı şirketi Ripple, Lüksemburg'un finansal düzenleyicisinden kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) yetkisi aldı. Böylece şirket, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki 30 ülkede kripto hizmetleri sunmak için MiCA'ya tam uyumlu hale geldi.

Lüksemburg Finansal Sektör Gözetim Komisyonu'nun (CSSF) verdiği yetki, Ripple'ın haziran ayındaki ön onayının ardından geldi. Şirkete göre uçtan uca düzenlemeye tabi kripto ödeme ürünü, artık Avrupa Ekonomik Alanı genelinde finans kuruluşlarına, şirketlere ve işletmelere sunuluyor.

Ripple'ın İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, bu yetkiyle şirketin geçiş sonrası MiCA dönemine tam uyumlu ve büyümeye hazır girdiğini söyledi. Craddock, Avrupa'da birlikte çalıştıkları kuruluşların dijital varlık hizmetlerini düzenlemeye tabi ortaklarla kurmak istediğini, Ripple'ın da bu talebi karşılamaya hazır olduğunu ekledi.

CASP yetkisi, Ripple'ın mevcut AB Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansına eklenerek şirketin küresel portföyünü 75'ten fazla düzenleyici lisansa çıkardı. Ripple ayrıca Ocak 2026'da İngiltere'nin Finansal Davranış Otoritesinden (FCA) kripto varlık kaydı almıştı.

MİCA KAYDINDA 280 ŞİRKET YETKİ ALDI

Yetki, MiCA çerçevesinin 1 Temmuz'da son geçiş dönemini tamamlamasından birkaç gün sonra geldi. Düzenleme, ulusal kripto lisans sistemlerinin yerini alarak yetkili borsaların, saklama kuruluşlarının ve diğer sağlayıcıların hizmetlerini Avrupa Ekonomik Alanı genelinde taşımasına imkân tanıyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesinin (ESMA) 3 Temmuz'daki son kayıt güncellemesine göre 280 şirket CASP yetkisi aldı. Bu sayı, daha önce ulusal rejimler altında faaliyet gösteren 3 binden fazla şirketin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.

BİNANCE MİCA YETKİSİ ALMADAN GEÇİŞİ TAMAMLADI

Ripple, MiCA kapsamında yetki alan Kraken, Coinbase, OKX ve Cryptocom gibi büyük kripto şirketlerinin arasına katıldı. Bu isimler, geçiş sonrası dönemde Avrupa'da düzenlemeye tabi biçimde faaliyet gösterebiliyor.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsası Binance ise 1 Temmuz son tarihinden önce Yunanistan lisans başvurusunu geri çekerek geçiş sonrası döneme MiCA yetkisi olmadan girdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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