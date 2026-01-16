Haberler

Ripple, Lüksemburg'dan elektronik para lisansı için ön onay aldı

Şirket, AB genelinde stablecoin ve dijital varlıklarla sınır ötesi ödeme hizmetleri sunmak için kritik bir adım attı.

Ripple, Avrupa Birliği'ndeki ödeme altyapısını genişletme stratejisinde önemli bir aşama kaydetti. Şirket, Lüksemburg'un finans düzenleyicisi Commission de Surveillance du Secteur Financier'dan (CSSF) Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı için ön onay aldığını duyurdu. Onay, AB genelindeki kurumlara stablecoin ve dijital varlıklar aracılığıyla ödeme gönderme imkânı sunacak sınır ötesi ödeme platformunun kapsamını genişletecek.

AB'DE DÜZENLENMIŞ ALTYAPI OLUŞTURUYOR

Ripple'ın açıklamasına göre ön onay, "yeşil ışık mektubu" formatında verildi ve tam yetkilendirme için bazı koşulların tamamlanması bekleniyor. Şirket, bu gelişmenin ardından İngiltere'deki lisanslarına da dikkat çekti. Ripple, geçtiğimiz dönemde Financial Conduct Authority'den (FCA) hem EMI lisansı hem de kripto varlık kaydı almıştı. Bu onaylar, İngiltere'nin kripto varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturma planlarını ilerletmesiyle eş zamanlı geldi.

Ripple Başkanı Monica Long, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AB, kapsamlı dijital varlık düzenlemesini hayata geçiren ilk büyük yetki alanı oldu. Bu durum, finans kuruluşlarının Blockchaini pilot projelerden ticari ölçeğe taşıması için gereken kesinliği sağlıyor." dedi. Long, şirketin stablecoinleri derin zincir üstü likiditeyle entegre ederek geleneksel finans ile dijital geleceği birbirine bağlamayı hedeflediğini vurguladı.

MiCA UYUMLU OPERASYONLARA ODAK

Ripple'ın İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, Lüksemburg'un düzenleyici yaklaşımının finansal inovasyon için gerekli hukuki kesinliği sunduğunu belirtti. Craddock, ön onayı Avrupa genelinde dijital varlık altyapısı sunma yolunda kritik bir adım olarak nitelendirdi ve şirketin MiCA uyumlu operasyonlara odaklandığını vurguladı.

Ripple Payments, bugüne kadar 95 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdiğini ve dünya genelinde 75'ten fazla lisans ile kayda sahip olduğunu açıkladı. Platform, müşteriler adına fon yönetimi yaparak onları küresel ödeme ortaklarına bağlıyor ve Blockchain ile operasyonel karmaşıklığı üstlenerek işletmelerin kendi altyapılarını yönetmeden dijital ödeme hizmeti sunmalarını sağlıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
