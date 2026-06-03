Revolut ABD'de stablecoin ve FDIC güvenceli ürünleri birlikte sunacak

FDIC (Federal Mevduat Sigorta Kurumu) güvencesi kapsamındaki bu ürünler için banka fiziksel şube açmayacak. Kullanıcılar ise ATM ağlarına erişim hakkına sahip olacak. Revolut, ABD'de bir banka satın alma planlarından vazgeçtikten sonra mart ayı başında Para Denetleme Ofisi'ne (OCC) de novo (sıfırdan kurulan) bankacılık lisansı başvurusunda bulundu.

Başvuru, kripto firmalarından gelen lisans taleplerinin hız kazandığı ve OCC'nin sektöre daha elverişli yaklaşmaya başladığı bir döneme denk geldi. Geçen yıl en az 14 OCC de novo başvurusu gerçekleşti. Bu sayı, Biden yönetimi döneminin tamamındaki başvuru sayısını neredeyse karşılıyor.

SEKTÖRDEKİ YASAL İVME

Mart 2026'da Kraken, ABD Merkez Bankası'nda doğrudan ana hesap açmayı başaran ilk kripto para şirketi oldu. Bu hesap, şirkete ABD'nin temel ödeme sistemlerine doğrudan erişim sağlıyor.

Revolut, bu yılın başında Birleşik Krallık'ta tam lisanslı bankasını da faaliyete geçirdi. Geçen yıl Polygon Blockchain ağıyla entegre olan şirket, havale, POL stake ve kripto kart ödemeleri için bu altyapıyı ana uygulamasına taşıdı. İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) yürüttüğü stablecoin sandbox testlerine katılmak üzere de seçildi.