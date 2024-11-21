Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Rakiplerini geride bıraktı! PEPE fiyat tahmini: Yükseliş devam edecek mi?

Rakiplerini geride bıraktı! PEPE fiyat tahmini: Yükseliş devam edecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler meme coin PEPE yüzde 16'lık bir fiyat artışı kaydederek rakiplerini geride bıraktı. Teknik göstergeler ve mevcut piyasa arz dinamikleri, önümüzdeki süreçte daha fazla yükseliş olacağını gösterirken analistlerin PEPE fiyat tahmini verilerini sizler için derledik.

Ethereum meme coinleri ivme kazandıkça PEPE fiyatı yüzde 16 arttı. Öncesinde ufak bir düşüş kaydeden token yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte PEPE fiyat tahmini ve teknik analiz...

PEPE fiyat tahmini

PEPE fiyatı, piyasaya gelen 17,5 milyon dolarlık girişin desteklediği yüzde 16'lık yükselişin ardından 21 Kasım Perşembe günü 0,0000020 dolar seviyesini geri kazandı.

Piyasa arz dinamiklerinin pozitif yönde seyretmesine ek olarak, PEPE günlük grafiklerindeki teknik göstergeler önümüzdeki günlerde 0,000030 dolara doğru potansiyel bir çıkışa işaret ediyor.

Günlük zaman dilimindeki yükseliş, PEPE'yi üst Bollinger bandına doğru iterek artan oynaklığın ve potansiyel yükseliş momentumunun sinyalini verdi.

Ayrıca, Hacim Deltası bu hafta ilk kez pozitif değerlere döndü ve son yükselişin güçlü alım baskısıyla desteklendiğini doğruladı.

Rakiplerini geride bıraktı! PEPE fiyat tahmini: Yükseliş devam edecek mi?

PEPE coin fiyatı yükselecek mi?

Bu faktörler göz önüne alındığında, PEPE fiyatının yükseliş eğilimini koruması muhtemel gibi görünüyor; 0,0000258 dolarlık önceki piyasa zirvesi, anlık direnç seviyesini oluşturuyor.

Boğalar bu seviyeyi aşmayı başarırsa, 0,000030 dolar seviyesinin üzerinde yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir çıkış gerçekleşebilir.

Ancak 0,0000020 psikolojik desteğinin üzerinde kapanış yapılamaması, özellikle işlem hacimlerinde düşüş yaşanması durumunda pozitif görünümü geçersiz kılabilir.

Not: Haber içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti

 CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik

CHP liderinden MİT Başkanı'yla görüşmesine damga vuran talep

 İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı

İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı
Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat

Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada elma toplamak ne anlama gelir? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye muhtemel rakipleri kim? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Rüyada olduğunu anlamak ne anlama gelir? Öğretmenler günü şiirleri 2024 32. dönem POMEM başvuru şartları ne, kimler başvurabilir? 32. dönem polis alımına lise mezunları başvurabiliyor mu? 32. Dönem POMEM polislik ön başvuru ekranı açıldı (TIKLAYINIZ) Ryan Babel ne dedi, neyi açıklayacak? Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.