Rakiplerini geride bıraktı! PEPE fiyat tahmini: Yükseliş devam edecek mi?

Ethereum meme coinleri ivme kazandıkça PEPE fiyatı yüzde 16 arttı. Öncesinde ufak bir düşüş kaydeden token yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte PEPE fiyat tahmini ve teknik analiz...

PEPE fiyat tahmini

PEPE fiyatı, piyasaya gelen 17,5 milyon dolarlık girişin desteklediği yüzde 16'lık yükselişin ardından 21 Kasım Perşembe günü 0,0000020 dolar seviyesini geri kazandı.

Piyasa arz dinamiklerinin pozitif yönde seyretmesine ek olarak, PEPE günlük grafiklerindeki teknik göstergeler önümüzdeki günlerde 0,000030 dolara doğru potansiyel bir çıkışa işaret ediyor.

Günlük zaman dilimindeki yükseliş, PEPE'yi üst Bollinger bandına doğru iterek artan oynaklığın ve potansiyel yükseliş momentumunun sinyalini verdi.

Ayrıca, Hacim Deltası bu hafta ilk kez pozitif değerlere döndü ve son yükselişin güçlü alım baskısıyla desteklendiğini doğruladı.

PEPE coin fiyatı yükselecek mi?

Bu faktörler göz önüne alındığında, PEPE fiyatının yükseliş eğilimini koruması muhtemel gibi görünüyor; 0,0000258 dolarlık önceki piyasa zirvesi, anlık direnç seviyesini oluşturuyor.

Boğalar bu seviyeyi aşmayı başarırsa, 0,000030 dolar seviyesinin üzerinde yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir çıkış gerçekleşebilir.

Ancak 0,0000020 psikolojik desteğinin üzerinde kapanış yapılamaması, özellikle işlem hacimlerinde düşüş yaşanması durumunda pozitif görünümü geçersiz kılabilir.

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