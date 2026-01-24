PwC'den dikkat çeken kripto raporu

PwC, 2026 Küresel Kripto Regülasyon Raporu'nda kurumsal yatırımcıların kripto piyasalarına katılımının yalnızca alım satım faaliyetleri veya spekülatif talepten değil, dijital varlıkların temel finansal operasyonlara yerleşmesinden kaynaklandığını vurguladı. Rapora göre stablecoinler, tokenize nakit ve zincir üstü uzlaşma araçları bankalar, varlık yöneticileri ve ödeme firmaları arasında yaygınlaşıyor.

STABLECOINLER GÖRÜNMEZ ALTYAPI HALİNE GELİYOR

PwC'ye göre kripto artık borsalar veya alım satım platformlarıyla sınırlı değil. Stablecoinler ve tokenize nakit eşdeğerleri; dahili transferler, sınır ötesi ödemeler ve kurumsal hazine operasyonları aracılığıyla geleneksel finans altyapısını Blockchain tabanlı sistemlerle iç içe geçiriyor. Bu işlevsel dönüşüm, kripto sistemleri temel operasyonlara gömüldükten sonra kurumsal adaptasyonun geri alınmasını zorlaştırıyor.

Bu görüşü USDC ihraççısı Circle de paylaşıyor. Circle CEO'su Jeremy Allaire, bu hafta Davos'ta yaptığı açıklamada stablecoin adaptasyonunun küresel bankacılık sisteminde hızlandığını ve kurumların pilot uygulamalardan üretim kullanımına geçtiğini belirtti. Allaire, yıllık bileşik yüzde 40 büyümeyi "makul bir taban" olarak nitelendirerek bankaların artık stablecoinlerin finansal sisteme ait olup olmadığını değil, ne kadar hızlı devreye alınabileceğini tartıştığını söyledi.

Allaire, "Kısa, orta ve uzun vadede herkesin bu teknolojiye katılması gerekiyor." dedi. Visa ve Mastercard gibi büyük ağlar üzerinden artan ödeme ve uzlaşma hacimlerini, stablecoinlerin deneysel kripto ürünlerinden yerleşik finansal araçlara dönüştüğünün kanıtı olarak gösterdi.

Benzer bir sonuca ARK Invest'in Big Ideas 2026 raporunda da ulaşılıyor. ARK, halka açık Blockchain'lerin deneysel teknoloji olmaktan çıkıp geniş ölçekli kullanım aşamasına geçtiğini savunuyor. Rapora göre stablecoinler ve dijital cüzdanlar geleneksel finansal altyapının yanında giderek daha fazla yer alıyor. ARK, stablecoinleri geleneksel finans ile Blockchain ağları arasında köprü olarak tanımlıyor ve ödeme ile uzlaşma faaliyetlerinin zincir üstü raylara taşınmasını hızlandırdığını belirtiyor.