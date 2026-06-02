Polymarket'ın Strategy kararına büyük itiraz

Polymarket, Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin Mayıs ayı içinde Bitcoin satıp satmadığını sorgulayan piyasayı "Hayır" olarak kapattı. Tüccarlar, kararın işlem tarihini değil açıklama tarihini esas aldığını öne sürerek sert tepki gösterdi.

20 milyon dolarlık bahis havuzuna ulaşan "Strategy Mayıs'ta Bitcoin satar mı?" piyasası, 31 Mayıs son tarihi geçtikten sonra iki kez "Hayır" olarak kapandı. Her iki çözüm de tüccarların itirazıyla geri alındı. Piyasa halen son inceleme aşamasında.

Strategy, 26-31 Mayıs tarihleri arasında 32 Bitcoin'i yaklaşık 2,5 milyon dolara sattığını 1 Haziran'da SEC'e sunduğu 8-K başvurusuyla duyurdu. Bu satış, şirketin Aralık 2022'den bu yana gerçekleştirdiği ilk Bitcoin satışı oldu.

"Evet" taraftarları, SEC başvurusunu işlemlerin 31 Mayıs'tan önce tamamlandığının belgesi olarak sundu. "Hayır" taraftarları ise bilginin kamuya son tarihten sonra ulaştığını savundu. Tartışma, işlemin gerçekleşme tarihi ile bilginin açıklanma tarihinin hangisinin esas alınacağı üzerine yoğunlaşıyor.

Platform, 1 Haziran'da piyasa sayfasına "Piyasanın belirlediği zaman dilimine alınan onay geçerli sayılmaz" notunu ekledi. Ancak bu notun karar verildikten sonra eklenmesi bazı tüccarların öfkesini artırdı.

500 BİN DOLARLIK KAYIP VE İTİRAZ SÜRECİ

Willo2 kullanıcı adlı tüccar, platformun 1 Haziran'da piyasayı açık tutmayı sürdürdüğünü öne sürerek bu süreçte 500.000 dolar kaybettiğini X'te duyurdu. "Bu kuralların kesinlikle bir parçası değildi" ifadesini kullanan Willo2, "Doğru olsaydı piyasa zaten 31 Mayıs'ta kapanırdı. Kapanmadı" diye ekledi.

"0xDinosaur" kullanıcı adlı bir diğer tüccar ise yaklaşık 35.000 USDC karşılığında 49.695 "Evet" hissesi satın aldığını belirterek platforma resmi itiraz bildirimi iletti. "Bu bir açıklama zamanlaması piyasası değil, olay bazlı piyasa olmalı. Dosyalama tarihi ile işlem tarihi farklı şeylerdir" diyen 0xDinosaur, kararın incelemeye taşınmasını talep etti.

