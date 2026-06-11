Polymarket ve Kalshi'nin beklediği çerçeve CFTC'den geldi

Yayımlanan öneri, federal yasanın "kumar" olarak sınıflandırmasına rağmen spor olay sözleşmelerinin genel olarak kamu yararına aykırı olmadığı sinyalini veriyor. Düzenleyici, bu sözleşmeleri saf şans oyunlarından ayırıyor. Final skorlarına ve galibiyet-mağlubiyet dengesine dayanan piyasaların fiyat keşfine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Sınır ise manipülasyon riskinde çiziliyor. Oyuncu sakatlıkları, hakem kararları veya benzeri manipülasyona açık sonuçlara bağlanan sözleşmelerin kamu yararı testini geçmesi beklenmiyor. Taslak ayrıca seçim sözleşmelerinin ilgili federal yasalardaki "kumar" tanımına girmediğini netleştirdi. Bu adım, 2024 başkanlık seçimi döneminde öne çıkan Kalshi ve Polymarket üzerindeki düzenleyici belirsizliği hafifletebilir.

CFTC VAKA BAZLI KAMU YARARI TESTİNİ KORUYOR

Hukuk cephesi öneriyi battaniye onay olarak okumuyor. New York merkezli Cahill Gordon ortağı Gary Kalbaugh, çerçevenin ilke bazlı kurulduğunu ve her sözleşmenin CFTC tarafından tek tek kamu yararı analizine tabi tutulacağını vurguladı. Kalbaugh, "Toplu sonuçlara dayanan sözleşmeler varsayılan olarak izin kapsamında." ifadesini kullandı ve kumar tanımının beklenenden geniş tutulup spor olaylarını da kapsadığını ekledi.

KALSHI VE POLYMARKET MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Düzenleyici netlik, sektörün hızlandığı bir döneme denk geldi. Taslakta "varlık sınıfı" olarak tanımlanan tahmin piyasalarında Kalshi ve Polymarket milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaştı. İki şirket de geleneksel finansla bağlarını genişletiyor. Kalshi, Nasdaq ortaklığıyla halka arz öncesi özel şirket değerlemelerine yönelik yeni bir piyasa kategorisi başlattı. Polymarket ise Dow Jones ile anlaşarak gerçek zamanlı tahmin verilerini grubun medya markalarına taşıdı.

Georgetown Üniversitesi hukuk profesörü Melinda Roth, haber kuruluşlarıyla kurulan ortaklıklarla tahmin piyasalarının ana akıma yaklaştığını belirtti. Roth'a göre büyüyen piyasaların cevapsız sorusu, olay sözleşmelerinin finansal araç mı yoksa düpedüz kumar mı olduğu. Bernstein analistleri de ikili sonuçlu sözleşmeleri alternatif makro korunma aracı olarak kullanan kurumsal yatırımcıların arttığını aktardı.

Taslak kurallar 45 gün boyunca kamuoyu görüşüne açık kalacak ve ABD tahmin piyasalarının gelecekteki düzenleyici çerçevesini şekillendirecek.