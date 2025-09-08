Polymarket ABD yasal engellerini aşarak geri dönüyor
Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket, ağustos ayında 13.800 yeni piyasa oluşturarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Platform aynı zamanda CFTC onayıyla ABD pazarına dönüş için yeşil ışık aldı. Trump Jr.'ın yatırımı ve Musk'ın X ortaklığı platformun güvenilirliğini artırıyor.
Polymarket'in büyüme hikayesi son dönemde hız kazandı. Platform, Kasım 2024 başkanlık seçimleri sırasında yakaladığı popülariteyi sürdürürken, yeni piyasa sayısında çarpıcı bir artış gerçekleştirdi. Bu gelişme, platformun küresel tahmin piyasalarındaki konumunu güçlendiren önemli faktörlerden biri oldu.
Polymarket ABD Yasal Sorunlarını Çözdü
Polymarket CEO'su Shayne Coplan, yaptığı açıklamada platformun ABD'ye yeniden giriş için "yeşil ışık" aldığını belirtti. CFTC'nin QCX talebine verdiği olumlu yanıt, düzenleyici engellerin kalkmasını sağladı.
Platform, 2022 Ocak ayından bu yana ABD pazarından uzak kalmıştı. Temmuz ayında federal soruşturmanın düşürülmesinin ardından, Polymarket türev borsası QCEX'i satın alarak ABD operasyonlarını yeniden başlatma planını açıkladı.
Platformun yüksek profilli destekçileri arasında Donald Trump Jr. ve Elon Musk gibi isimler yer alıyor. Trump Jr. geçen ay Polymarket'e yatırım yaparak danışma kuruluna katıldı. Elon Musk'ın X platformu da benzer şekilde haziran ayında Polymarket ile "güçlerini birleştirdiğini" açıkladı.
Polymarket, kullanıcıların dünya olayları üzerine bahis oynamasına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir tahmin piyasası platformudur. Kullanıcılar gelecekteki olayların gerçekleşme olasılığı üzerine kripto para kullanarak tahminler yapar.
Büyüme rakamlarına rağmen, platformun genel hacminde yıl boyunca yavaşlama görüldü. Verilere göre aktif kullanıcısı yaklaşık 227.000'e gerileyerek geçen ekim ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.