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Polygon Blockchain tabanlı Reddit NFT programı belirsizliğe sürüklendi

Polygon Blockchain tabanlı Reddit NFT programı belirsizliğe sürüklendi
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Reddit'in 'Collectible Avatars NFT' programının başındaki isim Bianca Wyler'ın beklenmedik ayrılışı, 33,5 milyon NFT sahibini tedirgin etti. Polygon Blockchain ağı üzerinde yer alan projenin geleceği, platformun sessizliğiyle birlikte soru işaretleri oluşturuyor. Program son dönemde azalan işlem hacimleriyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya devi Reddit'in kripto dünyasındaki önemli girişimi Collectible Avatars, program lideri Wyler'ın LinkedIn üzerinden duyurduğu ayrılık kararıyla sarsıldı. Haziran 2024'te göreve başlayan ve programı optimize etmek için çalışmalar yürüten Wyler'ın Reddit hesabındaki son yorumlarının silinmesi, endişeleri artırdı.

Milyonlarca NFT Sahibi Endişeli

Reddit'in Collectible Avatars programı, Polygon Blockchain ağı üzerinde oluşturulan milyonlarca benzersiz NFT'yi kapsıyor. Bu dijital varlıklar, kullanıcılara platformda özel yorum yapma ayrıcalıkları gibi çeşitli imkanlar sunuyor.

Program, Temmuz 2022'de bağımsız içerik üreticileriyle iş birliği yapılarak hayata geçirildi. Dune Analytics verilerine göre NFT'lerin toplam sahip sayısı 33,5 milyonu geçiyor.

Ancak projenin 2022 sonundaki parlak döneminden sonra işlem hacimleri önemli ölçüde azaldı. 2024'ün son çeyreğinde aylık işlem hacmi 100 bin dolar civarında seyrediyor.

Wyler, sosyal medya şirketlerinin "gelişen teknolojiler ve değişen öncelikler" karşısında doğal bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Programın mevcut yönü konusunda belirsizlik olsa da Reddit'in topluluk odaklı yaklaşımını koruyacağını ifade etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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