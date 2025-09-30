Haberler

Polonya kripto piyasasını sıkılaştıran yasayı onayladı

Polonya kripto piyasasını sıkılaştıran yasayı onayladı
Polonya, kripto hizmet sağlayıcılarına lisans zorunluluğu ve hapis cezası getiren yasayı onayladı. Düzenleme Senato'da görüşülecek, sektör temsilcileri ağır yaptırımların piyasayı bitireceğini söylüyor.

Polonya'da kripto varlık piyasasını düzenleyen yasa tasarısı, Sejm'de kabul edilerek Senato'ya gönderildi. Yasa, kripto hizmet sağlayıcılarına lisans zorunluluğu getiriyor ve ihlaller için milyonlarca zloty para cezası ile hapis öngörüyor. Karar, sektör temsilcilerinden ve muhalefet milletvekillerinden yoğun tepki aldı.

Polonya'dan Tartışmalı Kripto Yasası

Yeni düzenlemeye göre kripto hizmet sağlayıcıları, faaliyet gösterebilmek için KNF'den lisans almak zorunda olacak. Başvuru dosyalarında sermaye yeterliliği, iç kontrol mekanizmaları, risk yönetimi ve kara para aklamayı önleme prosedürleri detaylı şekilde sunulmak zorunda. Yasa yürürlüğe girerse şirketlere lisans için altı aylık geçiş süresi tanınacak.

Düzenlemeyi ihlal eden şirketler 10 milyon Polonya zlotysine (yaklaşık 2,8 milyon dolar) kadar para cezasıyla karşılaşacak. Ayrıca yöneticilere iki yıla kadar hapis cezası verilmesi de mümkün olacak. Bu sert yaptırımlar, sektör temsilcileri tarafından "Avrupa'nın en ağır düzenlemesi" olarak nitelendiriliyor.

Muhalefet partisi milletvekili Janusz Kowalski, "Bu yasa kripto piyasasını yok edecek" dedi. Kowalski, 118 sayfalık düzenlemenin Almanya ve Çekya gibi ülkelerdeki çok daha kısa düzenlemelerle kıyaslandığında gereksiz şekilde ayrıntılı olduğunu savundu.

Bir diğer siyasetçi Tomasz Mentzen ise KNF'nin başvuru süreçlerini ortalama 30 ayda sonuçlandırdığını hatırlatarak, bu hızla lisanslama sürecinin piyasayı felce uğratacağını söyledi. Mentzen, Senato ve Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye yasayı veto etme çağrısı yaptı.

Nawrocki, seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda "kriptoyu destekleyeceğini" belirtmişti. Yeni Cumhurbaşkanı, "Polonya'da inovasyon doğmalı, yasaklarla değil" sözleriyle özgürlük vurgusu yapmıştı.

