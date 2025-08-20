Polkadot, Wall Street için sermaye piyasaları birimi kurdu

Polkadot, kurumsal sermayeyi ekosisteme çekmek için Cayman Adaları merkezli Polkadot Capital Group'u kurdu. Yeni birim, tokenizasyon, staking ve DeFi odaklı örnek kullanımlar ve iş birlikleriyle Wall Street'te köprü rolü üstlenecek.

Polkadot, geleneksel finansla Blockchain arasında köprü kurmak amacıyla "Polkadot Capital Group" adlı sermaye piyasaları birimini duyurdu. Cayman Adaları merkezli yapı, artan kurumsal talep ve ABD'de netleşen düzenleyici çerçevenin ardından hayata geçirildi. Birim, varlık yönetimi, bankacılık, borsa ve OTC alanlarında kurumlara eğitim, içgörü ve entegrasyon desteği sunacak.

Hedef Kurumsal Sermaye ve RWA Tokenizasyonu

Polkadot'un yeni birimi, varlık yönetimi, bankacılık, girişim sermayesi, borsa işlemleri ve tezgâh üstü ticaret alanlarında finans kurumlarıyla iş birliği kurmayı amaçlıyor. Ekip, staking ve gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesi anlamına gelen tokenizasyon üzerine yoğunlaşacak.

Polkadot Capital Group lideri David Sedacca, varlık yöneticileri, brokerler ve kurumsal yatırımcılarla ortaklık görüşmeleri yürüttüklerini açıkladı. Birim, aynı zamanda DeFi çözümlerinin pratik kullanım alanlarını tanıtmayı hedefliyor.

Kuruluşun merkez üssü Cayman Adaları olsa da ABD'de son dönemde kaydedilen düzenleyici gelişmeler bu adımı hızlandırdı. Özellikle stablecoin'lere yasal zemin kazandıran GENIUS Act ve Temsilciler Meclisi'nin kripto piyasası yapısı ile merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) karşı tasarıları ilerletmesi, Polkadot'un stratejisinde etkili oldu.

2020 yılında hayata geçirilen Polkadot, yaklaşık 6,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 24'üncü Blockchain ağı konumunda bulunuyor. Çoklu zincir (multichain) mimarisi sayesinde farklı Blockchain projeleri, parachain adı verilen bağımsız ağlarla Polkadot ekosistemine bağlanabiliyor.

Polkadot'un bu adımı, son dönemde kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken tokenizasyon, stablecoin ödemeleri ve tahvil ihracı gibi alanlara uyum sağlama stratejisiyle örtüşüyor. Diğer Blockchain girişimlerinin de benzer yönde ilerlediği görülüyor.

Uzmanlara göre sermaye piyasalarına yönelik bu açılım, Blockchain teknolojisinin kurumsal alanda benimsenmesini hızlandırabilir.

Burak KÖSE
