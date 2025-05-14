Pi Network 14 Mayıs'ta Neyi Açıkladı?

Kripto dünyasında dikkat çeken projelerden biri olan Pi Network, 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla ekosistemini büyütmeye yönelik önemli bir adım attı. Pi Foundation, "Pi Network Ventures" adını verdiği yeni girişim fonunu duyurarak tam 100 milyon dolarlık kaynak ayırdığını açıkladı.

Yeni fon, Pi'nin sadece blokzincir odaklı değil; aynı zamanda yapay zekâ, oyun, fintech, e-ticaret, gömülü ödeme sistemleri ve sosyal medya gibi geniş bir yelpazedeki projelere yatırım yapmayı hedefliyor. Fonun önceliği ise Pi token'ı entegre eden ve günlük hayatta kullanılabilir çözümler geliştiren girişimler olacak.

Silikon Vadisi modeliyle çalışacak

Pi Network Ventures, klasik kripto yatırım fonlarından farklı olarak, geleneksel girişim sermayesi (VC) modelini benimseyecek. Bu model, girişimlerin potansiyelini erken aşamalarda analiz edip uzun vadeli destek sunmayı kapsıyor. Fon; fikir aşamasından B Serisi ve sonrası yatırımlara kadar farklı büyüklükteki projelere açık olacak.

Kâr amacı gütmeyen bu yaklaşım, Pi Network'ün vizyonuna da paralel: Amaç, sadece yatırım getirisini değil, Pi ekosistemine katkıyı da önceliklendirmek.

Pi Network, bu stratejiyle hem Pi token'a olan talebi artırmayı hem de farklı sektörlerde yenilikçi çözümler geliştirilmesini teşvik etmeyi planlıyor.