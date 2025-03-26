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Pepe coin fiyat tahmini: Yükselişe geçmesi için hangi seviyeler kritik?

Pepe coin fiyat tahmini: Yükselişe geçmesi için hangi seviyeler kritik?
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Meme coin piyasası kısa bir süre duraksadı ve bu durum, genel piyasa son düşüşlerin ardından toparlanırsa potansiyel bir ralliye işaret ediyor. Özellikle PEPE coin fiyatları, günlük grafik analizinde yükseliş sinyalleri veriyor ve bir çıkış yapma fırsatı sunuyor.

Meme coin'lerin oynaklığı, mevcut piyasa belirsizliği nedeniyle daha da artıyor. Bu durum, PEPE fiyatının dalgalanmasına yol açıyor ve token'ın toparlanmaya başlaması için sağlam bir destek seviyesi arayışını zora sokuyor.

2025-2031 dönemi için hazırladığımız Pepecoin fiyat tahminiyle gelin, PEPE'nin gelecekteki fiyat hareketlerini detaylı bir şekilde analiz edelim...

Pepe fiyat analizi: PEPE, 0,0000071 dolar seviyesinde düşüş baskısıyla karşı karşıya

26 Mart tarihli PEPE fiyat analizi, token'ın güçlü bir satış baskısıyla karşılaştığını ve 0,0000071 dolar seviyesine doğru düştüğünü doğruluyor. Şu anda alıcılar, fiyat düşüşlerini durdurmaya çalışarak piyasayı dengelemeye uğraşıyor.

Pepe coin 1 günlük fiyat grafiği: Alış momentumunu sürdürmekte zorluk yaşanıyor

Pepe coin'in günlük fiyat grafiği incelendiğinde, son birkaç saat içinde ayı piyasasının hakim olduğu ve düşüş eğiliminin güç kazandığı görülüyor. PEPE fiyatı 0,0000071 dolara kadar gerilerken, ayılar fiyat grafiğinde üstünlük sağladı. Günlük işlem hacmi ise 78,9 milyon dolara ulaştı ve bu da ticaret faaliyetlerine olan ilginin arttığını gösteriyor. PEPE, son 24 saatte yüzde 0,9'dan fazla düşüşle 0,0000071 dolardan işlem görüyor.

RSI-14 (Göreceli Güç Endeksi) trend çizgisi, önceki seviyesinden düşüşe geçti ve şu anda 45 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, yakında gelebilecek yeni bir satış baskısına işaret ediyor. SMA-14 seviyesi ise önümüzdeki birkaç saatte piyasa oynaklığının sürebileceğini gösteriyor.

Pepe teknik göstergeleri: Seviyeler ve beklentiler

PEPE fiyat analizi sonrasında bizi neler bekliyor?

Saatlik fiyat grafiği, Pepe'nin mevcut destek seviyesinin altına düşmeye çalıştığını doğruluyor. Ancak boğalar, önümüzdeki saatlerde yeni bir toparlanma rallisi için fırsat kolluyor. Eğer Pepe'nin fiyatı 0,00000745 doların üzerinde kalmayı başarırsa, fiyat 0,00000786 dolara kadar yükselerek güçlü bir boğa rallisi başlatabilir.

Eğer boğalar fiyatı yukarı taşıyamazsa, Pepe'nin fiyatı mevcut destek seviyesi olan 0,000007 doların altına düşebilir ve bu da fiyatın 0,00000646 dolara kadar gerileyebileceği bir düşüş trendini başlatabilir.

Pepe coin fiyat tahmini: Yükselişe geçmesi için hangi seviyeler kritik?

PEPE iyi bir yatırım mı?

Pepe projesinin yol haritası incelendiğinde, projenin net bir plan sunmadığı ve 500 binden fazla Twitter takipçisine sahip olmasına rağmen, topluluk desteğiyle büyüme beklentisinin sınırlandığı görülüyor.

Bununla birlikte, meme coin'lerin yüksek getiriler sağlama potansiyeli olduğu biliniyor. Topluluk desteğiyle değerleri hızla yükselebiliyor.

Bu durum, Pepe'nin Binance borsasında listelendikten sonra yüzde 222'den fazla değer kazanarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) kaydettiği dönemde net bir şekilde görüldü. 2025 yılında gerçekleşebilecek benzer önemli bir duyuru, Pepe'nin önceki ATH seviyesini aşmasını sağlayabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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