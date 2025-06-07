Pepe Coin Fiyat Tahmini: Balinalar Satıyor, İlgi Azalıyor

Pepe Coin Fiyat Tahmini: Balinalar Satıyor, İlgi Azalıyor
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Kripto piyasasında satış baskısının artmasıyla birlikte Pepe Coin'in fiyatı sert düştü. Ethereum tabanlı en büyük ikinci meme coin olan Pepe, mayıs ayı zirvesine kıyasla yüzde 36 gerileyerek 0,00001043 dolara kadar indi.

Düşüşte en dikkat çekici etkenlerden biri, büyük yatırımcıların yani balinaların piyasadan çıkmaya başlaması oldu. Yıl içinde 166 trilyon seviyesine ulaşan balina cüzdanlarındaki Pepe miktarı, 137,4 trilyona kadar gerileyerek Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Zincir üstü verilere göre, birçok yatırımcı zararda satış yapıyor. Gerçekleşen kâr/zarar oranı negatife dönerken, aktif adres sayısı da 3.000'in altına düştü. Bu durum, yatırımcı ilgisinin ciddi biçimde azaldığını ortaya koyuyor.

Fiyat Düşse de Alım Sinyalleri Var

Öte yandan bazı teknik göstergeler, fiyatın "alım bölgesi"ne yaklaştığını gösteriyor. MVRV oranı, Z skoru ile birlikte eksi 0,192 seviyesine düştü. Bu, coin'in piyasa değerinin, yatırımcıların ortalama maliyetinin altına indiği anlamına geliyor.

Teknik Analiz: Formasyon Umut Veriyor

Pepe'nin fiyatı, geçen ay ulaştığı 0,00001622 dolar seviyesinden 0,000011 dolara kadar geriledi. Şu anda 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar çevresinde yatay seyrediyor.

Grafikte dikkat çeken bir diğer unsur ise "kupa ve kulp" formasyonu. Bu formasyonun üst direnci 0,00001622 dolarda, destek noktası ise 0,0000052 dolarda bulunuyor. Son düşüşün, kulp bölümünün oluşumu olduğu düşünülüyor.

Formasyonun çalışması durumunda, Pepe Coin'in yeniden yükselişe geçerek 0,00002712 dolarlık tarihi zirveyi test etmesi beklenebilir. Bu hedef, mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 135'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için fiyatın önce 0,00001622 doları aşması gerekiyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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