Pennsylvania'da kamu görevlilerine kripto ticareti yasağı

Pennsylvania'da Demokrat vekil Ben Waxman, kamu görevlileri ve ailelerinin görevdeyken kripto paralardan kazanç sağlamasını yasaklayan yasa tasarısı sundu. Tasarı kabul edilirse ağır para ve hapis cezaları gündeme gelecek.

Pennsylvania'da Demokrat Partili vekil Ben Waxman, kamu görevlilerinin kripto paralardan kazanç elde etmesini yasaklayan yasa tasarısı sundu. HB1812 adlı düzenleme, görevlilerin ve ailelerinin kripto ticaretine girmesini engellemeyi hedefliyor.

Trump ve Kripto Tartışmaları Tasarıya Zemin Hazırladı

Waxman, düzenlemenin gerekçesini açıklarken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi memecoin'i üzerinden kazanç sağladığını ve kripto piyasalarının federal denetimden kaçırıldığını iddia etti. "Hiçbir kamu görevlisi makamını kripto üzerinden zenginleşmek için kullanmamalı." dedi.

Tasarı, kamu görevlilerinin ve aile bireylerinin görev süresince ve sonrasındaki bir yıl boyunca 1.000 doların üzerinde kripto işlemi yapmasını yasaklıyor. Ayrıca mevcut varlıkların, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 90 gün içinde elden çıkarılması zorunlu olacak.

Düzenlemeyi ihlal edenler için 50.000 dolara kadar para cezası öngörülürken, bazı durumlarda beş yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Böylece, kripto varlıkların kamu görevleri üzerinden çıkar sağlama aracı olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Pennsylvania'daki bu adım, eyaletin daha önce tartıştığı Bitcoin rezerv planıyla da tezat oluşturdu. Geçen yıl Cumhuriyetçi vekil Mike Cabell, eyalet hazinesinin fonlarının yüzde 10'una kadarını Bitcoin'e yatırmasını öngören bir yasa teklifinde bulunmuştu. Ancak o tasarı komitede takılı kalmıştı.

Waxman'ın girişimi, ABD Kongresi'nde bazı Demokratların benzer yasak teklifleriyle paralellik taşıyor. Federal düzeyde de kamu görevlilerinin kripto paraları teşvik etmesi veya ticaret yapmasının önüne geçmeyi amaçlayan tasarılar gündemde.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
