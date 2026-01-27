Haberler

PayPal, dikkat çeken kripto para anketinin sonuçlarını paylaştı

Ülkemizde yasaklı olan ödeme platformu PayPal'ın yaptırdığı ankete göre büyük işletmeler kripto ödeme benimsemesine öncülük ederken, 500 milyon doların üzerinde yıllık gelire sahip şirketlerin yarısı halihazırda kripto kabul ediyor.

PayPal, ödeme stratejisi karar vericileriyle gerçekleştirdiği kapsamlı bir anketin sonuçlarını açıkladı. Salı günü yayımlanan verilere göre ankete katılan 620 işletme yetkilisinin yüzde 85'i kripto ödemelerin önümüzdeki beş yıl içinde günlük ticarette yaygınlaşacağını bekliyor. Ekim 2025'te çevrimiçi olarak gerçekleştirilen araştırma, kâr amacı gütmeyen National Cryptocurrency Association adına yürütüldü.

BÜYÜK İŞLETMELER ÖNCÜLÜK EDİYOR

Anket sonuçları, kripto ödemelerin güncel durumuna ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 90'ı müşterilerinden kripto ile ödeme talepleri aldığını bildirirken, yüzde 40'ı halihazırda kasada kripto kabul ettiğini belirtti. Kripto kabul eden işletmeler, toplam satışlarının dörtte birinden fazlasının kripto para ile gerçekleştiğini aktardı. Bu işletmelerin dörtte üçü ise son bir yılda kripto satışlarının arttığını söyledi.

Veriler, büyük şirketlerin kripto benimsemede öne çıktığını gösteriyor. Yıllık geliri 500 milyon doların üzerinde olan işletmelerin yüzde 50'si kripto kabul ederken, bu oran küçük işletmelerde yüzde 34, orta ölçekli şirketlerde yüzde 32 düzeyinde kalıyor. İşletmelerin yüzde 90'ı, kripto ödeme deneyiminin geleneksel kart ödemeleri kadar kolay olması halinde bu sistemi deneyeceklerini ifade etti.

PayPal Kripto Genel Müdür Yardımcısı May Zabaneh, konu hakkında yaptığı açıklamasında, "Hem bu verilerde hem de müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde gördüğümüz şey, kripto ödemelerin deneysel aşamayı geçip günlük ticarete entegre olmaya başladığı. Benimsenme, müşterilerin daha hızlı ve esnek ödeme yöntemlerine olan talebiyle ivme kazanıyor. İşletmeler kripto kabul etmeye başladığında gerçek değer görüyor." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
