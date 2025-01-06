Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK Parti ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu

Oyun devinden metaverse devrimi

Oyun devinden metaverse devrimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanan PUBG'nin yaratıcısı Brendan Greene, Artemis projesiyle metaverse dünyasına yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. NFT kullanımından kaçınarak Blockchain teknolojisine odaklanan Greene, etkileşimli bir dijital evren oluşturmak istiyor.

PUBG'nin yaratıcısı Brendan Greene, yeni projesi Artemis ile oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Nft'lere mesafeli duruş sergileyen Greene, Blockchain teknolojisinin potansiyeline odaklanırken, etkileşimli bir metaverse yaratmayı hedefliyor. Artemis projesinin detayları ve Greene'in teknolojiye yaklaşımı, oyun severler için yeni ufuklar açıyor.

Artemis Projesi ile Metaverse'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

PUBG'nin arkasındaki isim Brendan Greene, yeni projesi Artemis'in detaylarını açıkladı. Greene, PlayerUnknown Productions çatısı altında geliştirilen projenin, geleneksel metaverse anlayışından farklı bir yaklaşım sunacağını belirtti.

Üç aşamalı bir yapıya sahip olan Artemis'in ilk adımı, gerçekçi bir hayatta kalma deneyimi sunan Prologue ile başlayacak. İkinci aşamada, geniş ölçekli çok oyunculu dünyalara odaklanılacak ve her iki oyun da projenin son aşamasına dahil edilecek. Nihai hedef ise oyuncuların kendi çok oyunculu oyunlarını oluşturup değiştirebilecekleri, "3D internet" olarak tanımlanan bir platform yaratmak.

2019'da PUBG'nin aktif geliştirme ekibinden ayrılarak PUBG Special Projects ve PlayerUnknown Productions'ta çalışmalarına devam eden Greene, son dönemde tartışmalı bir hal alan metaverse kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor. Teknoloji dünyasının popüler konularından biri haline gelen metaverse projelerinin çoğunun başarısız olduğuna dikkat çeken Greene, asıl amacının bütünleşik ve etkileşimli bir dijital evren oluşturmak olduğunu vurguladı.

Nft konusuna da değinen Greene, Artemis projesinde NFT kullanmayı düşünmediklerini açıkladı. Öncelikli hedeflerinin eğlenceli oyunlar üretmek olduğunu belirten Greene, Blockchain teknolojisinin projede yer alabileceğini, ancak bunun sadece finansal bir araç olarak değil, kapsamlı dijital kayıt sistemi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
img

Burkalı kadın, kocası ile yemek yediği sırada taciz edildi
img

"Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum"
img

Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Son Dakika Haberleri

DEM Parti ve AK Parti neden görüştü? Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle! UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Gassal 2. sezon fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu? Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri! Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.