OpenAI CEO'sunun kripto projesine dev yatırım

World Network, çevrim içi kimlik doğrulamada yeni bir sayfa açmak üzere yatırımcılardan güçlü destek aldı. Şirket, yerel tokenı WLD'nin satışıyla 135 milyon dolar toplayarak ABD pazarındaki büyüme planlarını hızlandırıyor. Yeni kaynakla birlikte hem World ID altyapısının yaygınlaşmasına hem de küresel genişlemeye ivme kazandırılması hedefleniyor.

World Network ABD Genişlemesine Devam Ediyor

Dijital kimlik ağı World Network, WLD tokenlarının satışı yoluyla 135 milyon dolar yatırım topladı. Andreessen Horowitz ve Bain Capital Crypto'nun katıldığı satış, şirketin ABD ve küresel pazardaki büyüme planlarını finanse edecek.

World Network, insanların çevrimiçi ortamda kimliklerini kanıtlamalarını sağlayan World ID altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Platform şu ana kadar 26 milyon kullanıcıya ulaşırken, 12,5 milyon kişi şirketin Orb adlı iris tarama cihazını kullanarak World ID oluşturdu.

Sektör kaynaklarına göre yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte insanları makinelerden ayırt edecek araçların da benzer hızda ölçeklenmesi gerekiyor. World Network, "Yapay Genel Zeka çağına insanlığı hazırlamak için bu araçların gelişimi kritik önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

World Network, bu yıl içinde ABD pazarına girişini duyurmuştu. Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville ve San Francisco'da başlatılan pilot uygulamada kullanıcılar Orb cihazlarında iris taraması yaptırarak World ID oluşturabiliyor ve karşılığında WLD token ödülü kazanabiliyor.

Platform, uzun vadede kendi kendini sürdürebilen ilk protokollerden biri olmayı hedefliyor. Bu fonlama fırsatının, World'ün başından beri inanan yatırımcılar tarafından desteklendiği belirtiliyor.

World'ü geliştiren Tools for Humanity şirketi, Mayıs 2023'te Blockchain Capital liderliğinde 115 milyon dolarlık yatırım turunu tamamlamıştı. a16z crypto, Bain Capital Crypto ve Distributed Global'in de katıldığı bu turla birlikte şirketin toplam fonlaması önemli bir seviyeye ulaştı.

Eski adıyla Worldcoin olarak bilinen platform, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kurucu ortakları arasında yer aldığı bir proje olarak dikkat çekiyor. WLD tokenı Temmuz 2023'te piyasaya sürüldü ve mevcut değeri 1,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.