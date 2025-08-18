Norveç devlet fonu Bitcoin pozisyonunu artırdı

Norveç'in 1,7 trilyon dolarlık egemen varlık fonu ikinci çeyrekte Bitcoin maruziyetini yüzde 83 artırarak 11.400 BTC seviyesine çıkardı. Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, bu hamlenin kurumsal Bitcoin benimsenmesinde dönüm noktası olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük egemen fonu, Strategy hisseleri üzerinden dolaylı Bitcoin yatırımını güçlendirdi.

Norges Bank Yatırım Yönetimi'nin Bitcoin stratejisi, küresel finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fonun Strategy hisseleri aracılığıyla dolaylı Bitcoin yatırım yaklaşımı, diğer kurumsal yatırımcılar için önemli bir model oluşturuyor.

Norveç Q2 Verilerinde Bitcoin Yatırımında Çığır Açtı

Standard Chartered'ın küresel dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan 13F başvurularını detaylı analiz etti. Kendrick'in verilerine göre Norges Bank, Q2'de BTC bazlı pozisyonunu 6.200 BTC'den 11.400 BTC'ye çıkardı.

Piyasa gözlemcisi Kendrick, bu artışın proaktif bir pozisyon olduğunu vurguladı. "Norges'in MSTR'yi dayanak varlığa maruziyet sağlamanın bir yolu olarak kullandığını görüyoruz." dedi.

Fonun pozisyonunun neredeyse tamamı Strategy hisselerinde kalırken, Metaplanet'te yaklaşık 200 BTC-eşdeğeri küçük bir ekleme yapıldı. Metaplanet, "Japonya'nın Strategy'si" olarak biliniyor.

Strategy bugün itibarıyla 628.946 BTC ile halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda. Bu Bitcoin rezervi mevcut fiyatlarla yaklaşık 74 milyar dolar değere sahip. Metaplanet ise 18.113 BTC ile yedinci sırada konumlanıyor.

Kendrick'in analizi, devlet fonlarının ve devlet kurumlarının Q1'de Bitcoin'e dolaylı maruziyetlerini artırdığını gösteren önceki mayıs araştırmasını takip ediyor.

Serkan KÖSE
