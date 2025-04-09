Nisan 2025'te Takip Edilmesi Gereken 5 Gerçek Dünya Varlığı (RWA) Altcoin'i

1. Ondo (ONDO)

Haftalık bazda yüzde 7 değer kaybetmesine rağmen, Ondo'nun piyasa değeri hâlâ 2.4 milyar dolar seviyesinde. Bu da onu RWA alanında en güçlü projelerden biri yapıyor.

Düşüş devam ederse, ONDO için ilk önemli destek seviyesi 0.73 dolar. Bu seviyenin altına inmesi durumunda, 0.66 ve ardından 0.60 dolara kadar gerileme riski bulunuyor. Bu seviye en son 2024 başında görülmüştü.

Ancak alıcılar yeniden devreye girerse, 0.82 dolar direnci hedeflenebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte 0.90 ve 0.95 dolar test edilebilir. Güçlü bir toparlanma senaryosunda ise ONDO'nun 1.23 dolara kadar yükselmesi mümkün.

2. Parcl (PRCL)

Merkeziyetsiz emlak ticareti sunan Parcl'ün piyasa değeri yaklaşık 16 milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak son bir haftada yüzde 40'a yakın değer kaybederek sert bir düzeltmeye girdi.

PRCL toparlanabilirse, ilk direnç seviyesi 0.073 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması, 0.10 dolara doğru bir hareketin kapısını aralayabilir. Ancak satış baskısı devam ederse, 0.050 dolar seviyesi kritik destek konumunda.

3. Mantra (OM)

Mantra, son dönemde RWA kategorisinde öne çıkan projelerden biri haline geldi. Piyasa değeri 6 milyar dolar civarında. Diğer altcoin'lere kıyasla son düzeltmeyi daha az zararla atlatan OM, son yedi günde yalnızca yüzde 1.5 oranında geriledi. Binance Research'e göre, RWA projeleri bu tür ekonomik çalkantılarda Bitcoin'e göre daha az risk taşıyor.

Ancak Parfin CEO'su Marcos Viriato, Mantra'nın henüz bu döngünün galibi olduğunu söylemenin erken olduğunu düşünüyor. Ona göre RWA alanı hâlâ olgunlaşma sürecinde ve nihai kazananlar, düzenlemelere uyum, teknik entegrasyon ve gerçek dünya kullanımına göre belirlenecek.

Teknik olarak OM hâlâ kısa vadeli bir düşüş trendinde. Satış baskısı sürerse 6.11 dolar desteği test edilebilir. Bu seviyenin kırılması hâlinde 5.68 dolara kadar gerileme yaşanabilir. Öte yandan toparlanma olursa, 6.40 ve 6.51 dolar direnç seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılması, fiyatı tekrar 7 dolara taşıyabilir.

DeFi RWA platformu RAAC.io'nun kurucusu Kevin Rusher ise Mantra'nın zincir üzerindeki katkısının sınırlı olduğunu savunuyor. Rusher'a göre OM'un kilitli toplam değeri sadece 4.3 milyon dolar ve bu da onu en büyük 45 RWA projesi arasına bile sokmuyor.

4. OriginTrail (TRAC)

OriginTrail, merkeziyetsiz yapay zekâ altyapısı geliştirmeyi amaçlayan bir proje. Hedefi, yapay zekâ için doğrulanabilir bir internet ortamı oluşturmak.

TRAC son bir haftada yüzde 8.6 düşüş yaşasa da son 24 saatte yüzde 7.6'lık bir toparlanma gösterdi. Bu hareket, 0.37 dolar direncinin test edilebileceğini işaret ediyor. Bu seviyenin kırılması hâlinde 0.44 dolara kadar yükseliş gelebilir.

Ancak fiyatın 0.31 dolar desteğini koruyamaması durumunda, 0.30 doların altı gündeme gelebilir ve bu da satışları hızlandırabilir.

5. Clearpool (CPOOL)

Kurumsal yatırımcılara teminatsız kredi olanağı sağlayan Clearpool, son olarak Ozean adlı RWA getirisi odaklı yeni bir blockchain girişimi başlattı.

CPOOL token'i geçtiğimiz hafta yüzde 7.5 değer kaybederek 0.12 doların altına geriledi. Düşüş sürerse, 0.106 dolar desteği gündeme gelir. Bu seviyenin kırılması ise psikolojik önemi olan 0.10 dolar altına inişi tetikleyebilir.

Ancak RWA projelerine olan ilgi yeniden artarsa, CPOOL'un 0.137 dolar direncine yönelmesi mümkün. Bu seviyenin kırılması hâlinde ise 0.154 ve 0.174 dolar seviyeleri sıradaki hedef olabilir.