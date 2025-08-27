Nasdaq şirketinden 252 milyon dolarlık Ethereum hamlesi

SharpLink Gaming, 252 milyon dolarlık dev Ethereum alımıyla toplam ETH varlığını 797.704'e çıkardı. Joe Lubin'in şirketinin kripto hazinesi 3,6 milyar dolara ulaşırken, stake etme stratejisiyle 8 milyon dolar ek gelir elde edildi. 200 milyon dolar nakit rezervle yeni alımlara hazır olan şirket, kurumsal kripto para yatırım trendini güçlendiriyor.

Ethereum Blockchain dünyasının önde gelen isimlerinden Joe Lubin'in SharpLink Gaming şirketi, kripto para sektöründe önemli bir hamle yaparak tek hafta içinde 56.533 ETH satın aldı. Bu yatırım, şirketin toplam Ethereum varlığını 797.704 ETH seviyesine çıkardı.

SharpLink Gaming 800 Bine Yakın ETH Topladı

Nasdaq'ta işlem gören SharpLink Gaming, geçen hafta ortalama 4.462 dolar fiyatından gerçekleştirdiği bu büyük alımla kurumsal kripto stratejisindeki kararlılığını gösterdi.

Şirketin toplam kripto portföyü şu anda 3,64 milyar dolar değerinde bulunuyor. Firma ayrıca, gelecekteki ETH alımları için 200 milyon dolar nakit rezerve sahip.

SharpLink Gaming'in en dikkat çeken stratejilerinden biri, elindeki Ethereum varlıklarını stake etmesi. Şirket, 2 Haziran'da hazine programını başlattığından bu yana toplamda 1.799 ETH stake ödülü elde etti. Bu miktar 8 milyon doların üzerinde bir değere karşılık geliyor.

Kurumsal kripto para hazinelerinin toplam büyüklüğü 12 milyar doları geçti. Bu rakam, eski spot ETH ETF sisteminin 28 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklarının neredeyse yarısına denk geliyor.

Öte yandan, SBET sembollü hisselerin performansı Ethereum varlıklarındaki büyümeyle ters yönde hareket ediyor. Yahoo Finance verilerine göre SBET hisseleri haziran başından bu yana yüzde 65 düşüş yaşadı, ETH ise son 60 günde yüzde 80'in üzerinde yükseldi.

SharpLink Gaming aynı zamanda hisse geri alım programını da devreye soktu. 1,5 milyar dolara kadar olan bu program, hisselerin şirketin ETH varlıklarının net aktif değerinde veya altında işlem gördüğünde değer artırıcı olabileceği düşüncesiyle tasarlandı.

