Nasdaq şirketi BNB arzının yüzde 1'ini satın almayı planlıyor

CEA Industries, 33 milyon dolarlık yeni BNB alımıyla toplam rezervini 388.888 tokena çıkardı. Nasdaq şirketi, yıl sonuna kadar BNB arzının yüzde 1'ini hedefleyen cesur stratejisini sürdürüyor. Changpeng 'CZ' Zhao'nun YZi Labs'ının desteklediği firma, 1,4 milyon BNB'lik hedefle dünyanın en büyük kurumsal BNB hazinesini oluşturmayı planlıyor.

Kurumsal kripto hazine stratejileri arasında BNB odaklı yaklaşımlar giderek öne çıkıyor. CEA Industries'in sistematik BNB biriktirme stratejisi, geleneksel Bitcoin ve Ethereum merkezli hazinelerden farklılaşarak tek varlık odaklı kurumsal yatırım modelinin güçlü bir örneğini sunuyor. Şirketin 2025 sonuna kadar 1,4 milyon BNB hedefi, mevcut piyasa değeriyle 1,2 milyar dolarlık yatırım büyüklüğünü ifade ediyor.

CZ Destekli BNB Stratejisi 1,2 Milyar Dolara Uzanıyor

Temmuz ayında Nasdaq'ta işlem gören CEA Industries, birincil odağını BNB hazinesi oluşturmaya kaydırdığını açıkladı. Bu radikal değişiklikle birlikte şirket, hisse senedi kodunu VAPE'den BNC'ye değiştirdi.

En son satın alma, firmanın geçen ay satın aldığı 160 milyon dolar değerindeki BNB'nin üzerine eklenerek CEA Industries'in toplam portföyünü yaklaşık 330 milyon dolar değerinde 388.888 BNB'ye yükseltti. Bu miktar şirketi dünyanın en büyük kurumsal BNB hazine sahibi konumunda tutuyor.

Firma 2025 sonuna kadar toplam BNB arzının yüzde 1'ini satın almayı hedefliyor. Bu hedef başarılırsa rezervi BNB fiyat sayfasına göre mevcut fiyatlarla yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde kabaca 1,4 milyon BNB'ye ulaşacak.

CEA Industries CEO'su David Namdar, "BNB'yi büyük ve yeterince tanınmamış potansiyele sahip en cazip dijital varlık olarak görüyoruz." dedi. Hedefimiz daha net olamazdı. Her satın alma inancımızı güçlendiriyor, satın alımlarımızı artırıyor ve tüm BNB arzının yüzde 1'ine sahip olma cesur hedefimize doğru hızlandırıyor." dedi.

Son zamanlarda hazine stratejisini desteklemek için 10X Capital ve Changpeng Zhao'nun YZi Labs'ının liderliğinde 500 milyon dolarlık özel yerleştirmeyi tamamladı. Bu güçlü finansal destek, şirketin BNB birikimi konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

