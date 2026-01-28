Haberler

Morgan Stanley, kripto para bölümüne Amy Oldenburg'u getirdi

Morgan Stanley, kripto para bölümüne Amy Oldenburg'u getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin önde gelen yatırım bankası Morgan Stanley, dijital varlık alanındaki atılımını sürdürürken şirkette 20 yılı aşkın deneyime sahip Amy Oldenburg'u yeni oluşturulan dijital varlık stratejisi başkanlığına atadı.

Oldenburg, bu görevden önce Morgan Stanley'in gelişen piyasalar hisse senetleri biriminin başındaydı. Atama, büyük finans kuruluşlarının dijital varlık alanında önemli değişikliklere hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti. Sektör, stablecoin kullanımının yaygınlaşmasını ve ABD'de ek düzenlemelerin yasalaşma ihtimalini yakından takip ediyor.

DİJİTAL VARLIK HAMLELERİ HIZLANIYOR

Morgan Stanley, 2024 yılında spot Bitcoin ETF'leri piyasaya sürerek agresif adımlar atan BlackRock ve Fidelity gibi rakiplerine kıyasla bugüne kadar daha temkinli bir yaklaşım sergilemişti. Ancak banka son aylarda çalışmalarını hızlandırdı. Morgan Stanley bu ayın başlarında spot Bitcoin ve Solana ETF'lerini listelemek için başvuruda bulundu ve yıl sonuna kadar kendi dijital cüzdanını piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Oldenburg'un atamasının yanı sıra banka, dijital varlık alanında çeşitli pozisyonlar için de işe alım sürecinde. Açık pozisyonlar arasında portföy yönetimi ve yönetişim odaklı bir direktörlük ile kripto ve dijital varlık danışmanlığı uyum alanında bir başkan yardımcılığı bulunuyor.

Rakip firmalar da benzer hamleler yapıyor. BlackRock, dijital varlık stratejisi ve araştırma alanlarında direktör ve üst düzey yönetici pozisyonları için işe alım sürdürüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Başkentte gece yarısı korkutan patlama! Gökyüzü bir anda aydınlandı
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Başkentte gece yarısı korkutan patlama! Gökyüzü bir anda aydınlandı
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak