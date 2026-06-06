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Morgan Stanley kripto atılımını Galaxy ile hızlandırıyor

Morgan Stanley kripto atılımını Galaxy ile hızlandırıyor
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Morgan Stanley Wealth Management ile Galaxy Digital, varlıklı yatırımcıların kripto varlıklarını nakde çevirmeden spot kripto ETF paylarına dönüştürmesine olanak tanıyan bir iş birliği kurdu. Düzenleme sayesinde dönüştürme süreleri yüzde 75'e kadar kısalacak.

Anlaşma kapsamında Morgan Stanley'nin uygun müşterileri Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) dahil kripto varlıklarını Galaxy Digital'e ödünç vererek spot kripto ETF paylarıyla takas edebilecek. Galaxy, Morgan Stanley aracılığıyla yönlendirilen müşteriler için asgari işlem tutarını 25 milyon dolardan 5 milyon dolara indirdi.

Morgan Stanley Yatırım Çözümleri Ürünleri Başkanı Alison Nest, Morgan Stanley'nin DeFi (merkeziyetsiz finans) alanına süredir yatırım yaptığını belirterek iş birliğinin servet yönetimi müşterilerine dijital varlıkları portföylerine entegre eden kurumsal bir yol sunduğunu vurguladı. Nest, düzenlemenin "geleneksel finans ile merkeziyetsiz finansı birbirine bağlamada önemli bir adım" oluşturduğunu ekledi.

MORGAN STANLEY KRİPTO ATILIMINI HIZLANDIRIYOR

Morgan Stanley, kripto girişimlerini yılın başında ilk dijital varlık strateji sorumlusu olarak atadığı Amy Oldenburg öncülüğünde hızlandırdı. Şirket bu dönemde E-Trade platformunda spot kripto işlem pilotunu başlattı ve stablecoin rezervlerini hedefleyen MSNXX para piyasası fonunu devreye aldı. 8 Nisan'da piyasaya sürülen Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), hiçbir günde net itfa kaydı göstermeden ilk ayını kapattı. MSBT, 30 günlük süreçte 194 milyon dolarlık varlık topladı.

Galaxy Digital, 2025'te işlem, kredi, varlık yönetimi ve staking hizmetlerinden 505 milyon dolarlık düzeltilmiş brüt kar elde etti. Şirket bu hafta kurumsal müşterilere yönelik bir tezgah üstü (OTC) tahmin piyasası işlem masası devreye alarak hizmet kapsamını genişletti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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