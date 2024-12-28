Milyonlarca kişiyi dolandıran Do Kwon'un iade edileceği ülke belli oldu

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, tartışmalı kripto para girişimcisi Do Kwon'un Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesini onayladı. Anayasa Mahkemesi'nin temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından gelen bu karar, uluslararası yankı uyandırdı.

KARADAĞ BİR KEZ DAHA KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, kripto para dünyasını sarsan TerraUSD ve Luna çöküşünün ardındaki isim Do Kwon'un Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesini onayladıklarını açıkladı. Karadağ Anayasa Mahkemesi'nin Kwon'un temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından gelen bu karar, uzun süredir devam eden hukuki sürecin önemli bir dönüm noktasını oluşturdu.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, iade kararında suçun ağırlığı, işlendiği yer ve iade taleplerinin geliş sırası gibi etkenlerin belirleyici rol oynadığı vurgulandı. Bakanlık, Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrasında tüm delilleri ve koşulları detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Olayın geçmişi, 2022 yılında TerraUSD ve Luna kripto paralarının değer kaybetmesiyle başladı. Bu çöküş, dünya çapında çok sayıda yatırımcının milyarlarca dolar zarara uğramasına neden oldu. Yaşanan gelişmeler üzerine Güney Kore, ABD ve Interpol, Kwon hakkında tutuklama kararı çıkardı. Terraform Labs'in eski yöneticisi, 2023 yılının Mart ayında sahte seyahat belgeleriyle yakalanarak Karadağ'da gözaltına alındı.

Bu yılın başından itibaren süren hukuki süreçte Kwon, ABD ve Güney Kore arasında gidip gelen iade kararlarıyla karşılaştı. Yüksek Mahkeme önce şubat ayında ABD'ye iade kararı vermiş, ardından bu karardan dönerek Güney Kore'ye iade yönünde hüküm vermişti. Ancak yapılan itirazlar nedeniyle süreç uzadı.

Kwon'un hukuk ekibi, müvekkillerinin Güney Kore'ye iadesini savunurken, ABD'de her suç için ayrı ceza alma riskine dikkat çekti. Süreç Karadağ'da siyasi bir boyut da kazandı. Eski Adalet Bakanı Andrej Milovic, Başbakan Milojko Spajic'i Kwon ile mali ilişkileri nedeniyle Güney Kore'ye iadeyi desteklemekle suçladı.