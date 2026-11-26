Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zincir üstü verilere göre en az 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) tutan adreslerin sayısı Şükran Günü itibarıyla 108 bin 388'e geriledi. Bu sayı geçen yıl 16 Kasım'da 138 bin 526 seviyesindeydi.

Milyon dolarlık adres sayısı bir yılda 30 bin 138 azalarak yaklaşık yüzde 21,8 düştü. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

İLK ALTI AYDA 26 BİN ADRES ERİDİ

Erimenin büyük bölümü yılın ilk yarısında yaşandı. Ocak başında 148 bin 84 olan milyon dolarlık adres sayısı haziran sonunda 121 bin 522'ye indi. Bu, ilk altı ayda yüzde 18'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Düşüş temmuz başında da hızlanarak sürdü ve adres sayısı 9 Temmuz'da 110 bin 865'e geriledi. O tarihten bu yana ise düşüş yalnızca yüzde 2,2'de kaldı.

10 MİLYON DOLARLIK CÜZDANLAR DA ERİDİ

Daha büyük cüzdanlarda da benzer bir tablo görülüyor. En az 10 milyon dolar değerinde Bitcoin tutan adres sayısı da yılbaşından bu yana belirgin şekilde düştü. Bu adreslerin sayısı 16 bin 368'den 13 bin 805'e indi.

Geçen yıl tablo çok farklıydı. Milyon dolarlık cüzdan sayısındaki kayıp 2025'te yalnızca yaklaşık 7000 adetle sınırlı kalmıştı. Aynı yıl büyük cüzdanların sayısı ise 15 bin 319'dan 16 bin 368'e yükselmişti.

Adres sayısının milyoner yatırımcı sayısını birebir yansıtmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Bir kişi birden fazla cüzdan kullanabiliyor. Buna karşın veriler, piyasa dalgalanmalarının büyük Bitcoin servetlerini nasıl etkilediğini izlemek için önemli bir ölçüt sunuyor.

Bitcoin adreslerinin büyük çoğunluğu ise küçük miktarlar tutuyor. Adreslerin en az yüzde 65'i 0,01 BTC'nin altında Bitcoin barındırıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanan Bitcoin 60 bin 700 dolardan işlem görüyor.