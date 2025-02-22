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Milyarlarca dolarlık zararla kripto dünyasını şok eden tarihin en büyük saldırısı aydınlatıldı

Milyarlarca dolarlık zararla kripto dünyasını şok eden tarihin en büyük saldırısı aydınlatıldı
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Kripto para borsası Bybit'e düzenlenen büyük siber saldırının arkasında Lazarus Grubu tespit edildi. Kuzey Kore bağlantılı grup, daha önce Phemex'ten 85 milyon dolar çalmıştı. Bybit'in hızlı kriz yönetimi ve şeffaf iletişimi, kullanıcı güvenini korumayı başardı.

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Bybit, tarihinin en büyük siber saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'nun olduğu ve kullanılan adreslerin Phemex borsasından 85 milyon dolar çalınmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. MetaMask güvenlik araştırmacısı Taylor Monahan, bu olayı kripto para tarihindeki en büyük hack olarak tanımlarken, Bybit yönetimi kriz yönetimindeki başarılı yaklaşımıyla dikkat çekti.

Bybit Kripto Borsasına Dev Siber Saldırı Lazarus Grubu İmzası Taşıyor

Kripto para ekosisteminde yaşanan son siber saldırı, dijital varlık güvenliği konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi. Önde gelen kripto borsalarından Bybit'e düzenlenen kapsamlı siber saldırı, sektörde derin yankı uyandırdı.

Tanınmış kripto dedektifi ZachXBT'nin araştırmaları, saldırının izlerini Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'na götürüyor. Araştırmacı, saldırganların kullandığı adresin, geçtiğimiz Ocak ayında Phemex borsasından 85 milyon dolar çalınmasıyla sonuçlanan olaya karıştığını belirledi. Uzmanlar ayrıca, bu saldırının BingX borsasına yönelik önceki bir saldırıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

MetaMask'ın güvenlik uzmanı Taylor Monahan, yaşanan olayı değerlendirirken, bunun sadece kripto para tarihinin en büyük hack olayı olmakla kalmayıp, finansal sistemde kaydedilen en ciddi güvenlik ihlallerinden biri olduğunu vurguladı.

Kriz yönetimi açısından dikkat çeken bir performans sergileyen Bybit ve CEO'su Zhou, şeffaf iletişim stratejisi ve hızlı müdahaleleriyle takdir topladı. Borsa yönetimi, kullanıcıların para çekme işlemlerini kesintisiz sürdürürken, teknik ekip gece boyunca aralıksız çalışarak durumu kontrol altına almaya çabaladı.

Yaşanan saldırının ardından Bybit'in mali durumu sorgulanırken, Zhou'nun güven verici açıklamaları geldi. Borsanın rezervlerini inceleyen bağımsız denetim şirketi Hacken, kullanıcı fonlarının saldırıya rağmen tam güvence altında olduğunu teyit etti.

Bu olay, kripto para borsalarının güvenlik önlemlerinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kriz anında etkili iletişimin değerini de ortaya koydu.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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