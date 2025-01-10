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MiCA düzenlemesiyle Euro destekli stablecoinler güç kazanacak

MiCA düzenlemesiyle Euro destekli stablecoinler güç kazanacak
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JPMorgan analistleri, 30 Aralık 2024'te yürürlüğe giren Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin euro stablecoinlerin pazar payını artıracağını öngörüyor. Yüzde 0,12'lik mevcut pazar payının, Avrupa bankalarının ve finansal kurumlarının bu alana yönelik artan ilgisiyle yükselmesi bekleniyor.

Avrupa'nın önde gelen finans kurumları, MiCA düzenlemesiyle şekillenen yeni kripto ekosisteminde konumlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Societe Generale'in EURCV stablecoini ve BBVA'nın Visa ile planlanan stablecoin projesi, kurumsal ilginin somut örneklerini oluşturuyor.

Avrupa Kripto Pazarı MiCA ile Değişime Hazırlanıyor

Kripto varlık piyasasında yeni bir dönem başlıyor. MiCA düzenlemesi, euro sabitli stablecoin pazarını dönüştürmeye hazırlanıyor. JPMorgan analistleri, Nikolaos Panigirtzoglou liderliğinde hazırlanan raporda, düzenlemenin uzun vadeli etkilerini değerlendirdi.

Tether gibi büyük oyuncular da bu değişime ayak uyduruyor. Şirket, EURT stablecoinini sonlandırıp bazı Avrupa borsalarından çekilirken Quantoz Payments gibi MiCA uyumlu firmalara yatırım yapıyor. Bu strateji, Tether'in Avrupa pazarındaki varlığını dolaylı yoldan devam ettirme planının bir parçasını oluşturuyor.

MiCA düzenlemesi, sektörü daha şeffaf ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Yeni düzenleme, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekerek euro destekli stablecoinlerin benimsenmesini hızlandırabilir. JPMorgan analistleri, ABD'nin de benzer düzenlemeler getirebileceğini tahmin ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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