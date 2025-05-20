Mayıs'ın Dördüncü Haftasında Piyasaya Sürülmesi Beklenen 3 Önemli Token

Mayıs'ın Dördüncü Haftasında Piyasaya Sürülmesi Beklenen 3 Önemli Token
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Mayıs ayının dördüncü haftasında kripto para piyasasında önemli token kilit açılımları gerçekleşecek. Toplam değeri 329 milyon doları aşan bu açılımlar, fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir ve volatiliteyi artırabilir.

Dolaşıma yeni katılacak token'lar arasında Polyhedra Network (ZKJ), Melania Meme (MELANIA) ve Pyth Network (PYTH) öne çıkıyor.

1. Polyhedra Network (ZKJ

İlk açılım, 19 Mayıs'ta Polyhedra Network tarafından yapılacak. ZKJ, çapraz blokzincir işlemlerini güvenli ve ölçeklenebilir hale getiren zkBridge teknolojisiyle biliniyor. Proje, operasyonlar, teşvikler ve yönetişim amacıyla kullanılan ZKJ token'ından 15,5 milyon adetini serbest bırakacak. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 31,73 milyon doları buluyor ve mevcut piyasa değerinin yüzde 5,02'sine denk geliyor. Token'ların dağılımı ise ekosistem teşvikleri, topluluk çalışmaları, vakıf rezervleri ve ön satış yatırımcılarını kapsıyor.

2. Melania Meme (MELANIA)

20 Mayıs'ta gerçekleşecek bir diğer büyük açılım, Melania Meme tarafından yapılacak. Trump temalı içerikleriyle dikkat çeken MELANIA, Ocak ayında 13 doların üzerinde işlem görürken, değerinin yüzde 97'sini kaybetti. Proje bu hafta ekip için ayrılmış 22,5 milyon token'ı serbest bırakacak. Token'ların değeri yaklaşık 7,75 milyon dolar. Ekip cüzdanlarının geçtiğimiz haftalarda satış yaptığı bilinirken, bu yeni arzın fiyat üzerinde daha fazla baskı yaratabileceği düşünülüyor.

3. Pyth Network (PYTH)

Aynı gün Pyth Network de ciddi bir token açılımına imza atacak. DeFi alanında oracle altyapısı sunan proje, 2,13 milyar adet PYTH token'ını dolaşıma sokacak. Bu miktar toplam arzın yüzde 21,3'üne, mevcut piyasa değerinin ise yüzde 58,8'ine denk geliyor. Serbest bırakılacak token'lar ekosistem büyümesi, veri sağlayıcı ödülleri, protokol geliştirme ve özel yatırımcılara yönelik olarak ayrıldı. Açılımın toplam değeri yaklaşık 289,96 milyon dolar.

Yatırımcıların bu hafta özellikle özel satış ve ekip cüzdanları gibi büyük dağıtımların likidite üzerindeki etkisini yakından takip etmesi gerekiyor. Açılacak token'ların büyüklüğü, piyasada kısa vadede satış baskısını artırabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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