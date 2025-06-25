Mastercard, Chainlink ortaklığıyla kripto para alımlarını kolaylaştırıyor

Kripto para dünyası için önemli bir gelişme yaşanırken, geleneksel ödeme sistemleri ile merkezi olmayan finans arasındaki köprü güçleniyor. Mastercard'ın küresel ödeme altyapısı ve Chainlink'in Blockchain teknolojisi bir araya gelerek, kullanıcıların karmaşık işlemlerle uğraşmadan kripto para satın almasını mümkün hale getirecek.

Mastercard 3 Milyar Kullanıcısına Kripto Alım İmkanı Sunuyor

Mastercard İcra Başkan Yardımcısı Raj Dhamodharan, ortaklığın önemini vurgulayarak "İnsanlar dijital varlık ekosistemine kolayca bağlanabilmek istiyor." açıklamasında bulundu. Dhamodharan, bu girişimi zincir üstü ticarette devrim yaratacak ve kripto varlıkların daha geniş alanlara kabulünü sağlayarak güvenli ve yenilikçi bir yol olarak tanımladı.

Mastercard kullanıcı tabanındaki 3 milyardan fazla kart sahibinin kartlarını kripto para satın almak için kullanmasını mümkün kılmak için Chainlink, Zerohash, Swapper Finance, Shift4 Payments, XSwap ve Uniswap (UNI) protokolü tarafından sağlanan teknolojiyle çalışıyor. Bu entegrasyon karmaşık ve çok katmanlı bir iş yükü gerektiriyor.

Swapper Finance, Zerohash ve Shift4 Payments arasındaki entegrasyon aracılığıyla Chainlink ekosisteminde gömülü merkezi olmayan bir borsa olan XSwap'ı kullanacak. Zerohash, düzenlenmiş fiat-kripto dönüşümlerini sağlamak için temel uyumluluk ve saklama özelliklerini denetlerken, Shift4 Uniswap ve diğer likidite kaynaklarını kullanarak sorunsuz kart işleme sağlayacak.

Bu teknolojiler birleşerek, kripto erişimini doğrudan ana akım ödeme kartı sahiplerine getiren birleşik, uyumlu ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi yaratıyor. Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov bu projeyi "karmaşık ve çok katmanlı bir iş birliği" olarak değerlendiriyor.