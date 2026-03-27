MARA Holdings Bitcoin rezervini devreye soktu

MARA Holdings Bitcoin rezervini devreye soktu
MARA Holdings, Mart ayı boyunca 15.133 Bitcoin (BTC) satışından elde ettiği 1,1 milyar dolar ile 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvilini yaklaşık yüzde 9 iskonto ile geri aldı. Şirketin toplam dönüştürülebilir borcu yüzde 30 azalarak yaklaşık 2,3 milyar dolara indi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bildirime göre Amerika'nın en büyük halka açık Bitcoin madencisi, 2030 ve 2031 vadeli sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvillerini 913 milyon dolara geri satın aldı. Nominal değere kıyasla yaklaşık 88 milyon dolar tasarruf sağlayan işlemlerin Mart sonunda kapanması bekleniyor. Satışlar 4-25 Mart tarihleri arasında tamamlandı ve şirketin Bitcoin varlığı 38.689 adede geriledi.

MADENCİLER YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR

Şirketin CEO'su Fred Thiel, işlemin finansal esnekliği artırdığını belirterek Bitcoin madenciliğinin ötesinde dijital enerji ve yapay zeka altyapısına genişledikçe stratejik hareket alanının da büyüdüğünü söyledi. Thiel'in açıklamaları, şirketin yakın dönemde yapay zeka odaklı veri merkezlerinde çoğunluk hissesi edinmesiyle de örtüşüyor.

Açıklamanın ardından MARA hissesi, önceki kapanış olan 8,25 dolardan yaklaşık yüzde 12,6 yükselişle 9,29 dolara kadar çıktı. Yayım sırasında hisse 8,74 dolar seviyesinde, yüzde 5,56 artışla işlem görüyordu.

Bu hamle, şirketin 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Bitcoin varlıklarının muhasebe değerlemesinden kaynaklanan 1,7 milyar dolarlık net zararın ardından geldi. Şirket, bilançosunu aktif biçimde yönetirken Bitcoin'i stratejik hazine varlığı olarak tutmayı sürdürdüğünü yineledi.

Sektördeki tablo daha geniş bir dönüşümü yansıtıyor. Bitdeer, Şubat ayında tüm Bitcoin rezervini elden çıkararak bulut bilişim ve yapay zeka altyapısına yoğunlaşırken Canaan, Texas'taki tesislerini hem Bitcoin madenciliği hem yapay zeka iş yükleri için aynı anda kullanmak üzere yeniden yapılandırıyor. Büyük madenci şirketler için saf Bitcoin madenciliği giderek yerini çok gelirli altyapı modellerine bırakıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş hamle
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı

Orduda kaos! Genelkurmay itiraf etti, Netanyahu hemen harekete geçti
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

Milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu

Finaldeki rakibimiz belli oldu
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı

Hamaney'in ölmeden önceki son görüntüsü yayınlandı
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru

Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

Milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil
Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı baskınının sebebi belli oldu

Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı baskınının sebebi belli oldu