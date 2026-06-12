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Macaristan kriptoda hapis cezası öngören kısıtlamalarda geri adım atıyor

Macaristan kriptoda hapis cezası öngören kısıtlamalarda geri adım atıyor
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Macaristan hükümeti, AB'nin incelemesinin ardından hapis cezası da öngören kripto ticareti kısıtlamalarını geri alacağını ve işlemleri suç olmaktan çıkaracağını açıkladı.

Hükümet sözcüsü Anita Köböl, bugün düzenlediği basın toplantısında geçen yıl yürürlüğe giren kuralların geri alınacağını duyurdu. Söz konusu düzenleme, kripto dönüşümleri için onaylı doğrulama zorunluluğu getiriyor ve ihlallere cezai yaptırım bağlıyordu.

Köböl, "Bu gereksiz bir düzenlemeydi. Pratikte işleyişi imkânsız hale getirdi ve piyasa katılımcılarını korkuttu." ifadesini kullandı. Sözcü, cezai sonuçların yüz binlerce kişiyi olumsuz etkilediğini de söyledi.

Kurallar, aralarında Revolut'un da bulunduğu çeşitli platformların ülkede kripto hizmetlerini durdurmasına yol açtı. Köböl, düzenlemenin kripto ticaretinde düşüşe katkıda bulunduğunu ve AB'nin kısıtlamaların birlik kurallarıyla uyumlu olup olmadığına dair bir soruşturma başlatmasına neden olduğunu belirtti.

2025 KURALLARI 8 YILA KADAR HAPİS ÖNGÖRÜYORDU

Geri alınması planlanan kısıtlamalar, 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren ve Ceza Kanunu'nda değişiklik yapan bir yasa paketinden kaynaklanıyor. Düzenlemeye göre kripto takası yalnızca yetkili bir doğrulama hizmet sağlayıcısının verdiği uyum sertifikasıyla yapılabiliyordu. Sertifikası olmayan işlemler "yetkisiz kripto işlemi" sayılıyor ve ilgili varlık transferleri geçersiz kabul ediliyordu.

Bu sağlayıcılar, sertifika vermeden önce kripto varlıkların kaynağını ve cüzdan sahipliğini denetlemekle yükümlüydü. Yetkisiz hizmetle yapılan işlemlerde hapis cezası ise tutara göre iki yıldan sekiz yıla kadar değişiyordu. Sekiz yıllık en ağır ceza, 500 milyon forintin (yaklaşık 1,6 milyon dolar) üzerindeki işlemler için öngörülüyordu.

12 NİSAN SEÇİMİ ORBAN DÖNEMİNİ KAPATTI

Geri adım, Macaristan'da 12 Nisan'daki parlamento seçiminin ardından geldi. Seçim, milliyetçi Başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarını sonlandırdı ve Peter Magyar liderliğindeki Avrupa yanlısı Tisza Partisi'ni iktidara taşıdı. Yeni yönetim, AB ile yıllardır süren gerilimi yumuşatma yönünde adımlar atıyor.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Zoltan Tanacs geçen hafta, hükümetin bu cezaları kaldırmayı planladığını duyurmuş ve kuralları gerekli bir piyasa önlemi değil "siyasi amaçlı" olarak nitelemişti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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