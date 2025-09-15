Haberler

Londra Borsası, özel fonlar için Blockchain tabanlı platform başlattı

Londra Borsası, özel fonlar için Blockchain tabanlı platform başlattı
Londra Borsası, Microsoft destekli Blockchain tabanlı dijital piyasa platformu DMI'yi özel fonlarla başlattı. Bu adım, geleneksel ve dijital finansı birleştirmeyi hedefliyor.

Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSEG), Microsoft iş birliğiyle özel fonlar için Blockchain tabanlı dijital piyasa platformunu hizmete sundu. Digital Markets Infrastructure (DMI) adı verilen sistem, ihraçtan takas sürecine kadar tüm aşamaları kapsıyor ve küresel ölçekte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Dev Borsadan Tarihi Adım: Blockchain Tabanlı Yeni Platform

LSEG'nin geliştirdiği DMI platformu, özel fonların tokenizasyonu ve işlem sonrası mutabakatını destekleyerek finansal süreçlerin dijitalleştirilmesini sağlıyor. Platform, Microsoft Azure üzerinde çalışıyor ve geleneksel finans sistemleriyle dağıtık defter teknolojisi arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

İlk aşamada özel fonlar sisteme dahil edilirken, ilerleyen dönemde farklı varlık sınıflarının eklenmesi planlanıyor. DMI üzerindeki özel fonlar, Workspace kullanıcıları tarafından keşfedilebilir olacak ve genel ortaklar profesyonel yatırımcılarla etkileşim kurabilecek.

Platformun ilk işlemi, sermaye yönetim şirketi MembersCap tarafından gerçekleştirildi. Londra merkezli Archax ise Cardano Foundation adına nominee olarak sürece dahil oldu.

Microsoft'un küresel finansal hizmetler kurumsal başkan yardımcısı Bill Borden, "Birlikte küresel finansın geleceğini yeniden şekillendiriyoruz" dedi. LSEG'nin dijital piyasalar altyapısı başkanı Darko Hajdukovic ise yatırımcı erişimini kolaylaştırarak piyasalarda daha fazla likidite sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Uzmanlara göre bu adım, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finansın (DeFi) yakınlaşmasını hızlandırabilir. JPMorgan'ın Blockchain yenilikleri ekibinden yapılan açıklamalarda da benzer şekilde, regülasyon uyumlu çözümlerle kamuya açık Blockchain sistemleriyle iş birliği arayışlarının sürdüğü vurgulandı.

Burak KÖSE
