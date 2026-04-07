LIBRA skandalında yeni gelişme

Soruşturma kapsamında elde edilen telefon kayıtları, Milei'nin kripto lobicisi Mauricio Novelli ile Şubat 2025'te LIBRA'yı X (eski adıyla Twitter) üzerinden tanıttığı gece yedi kez görüştüğünü gösteriyor. Görüşmelerin içeriği bilinmiyor.

LIBRA token, fiyat manipülasyonu iddiasıyla gündemdeki yerini koruyor. Piyasa değeri kısa sürede 4 milyar doları aşan token ardından yüzde 90'dan fazla değer yitirdi. Projeyle bağlantılı sekiz cüzdanın bu süreçte 107 milyon dolar çektiği belirlendi. Milei ise LIBRA paylaşımlarını kısa süre sonra X'ten sildi.

Kasım 2025'te Arjantin kongresindeki bir komisyon, Milei'nin projeye "temel katkı" sağladığını tespit ederek parlamentoya eylemlerini değerlendirmesini tavsiye etti. Arjantin medyasına göre Novelli'nin telefonundan ele geçirilen bir belgede ise Milei'nin LIBRA tanıtımıyla bağlantılı 5 milyon dolarlık ödeme anlaşması iddiasına yer veriliyor.

Haziran 2025'te Arjantin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Milei'nin kamu etik kurallarını ihlal etmediği sonucuna vararak paylaşımının resmi değil kişisel nitelik taşıdığına hükmetti. Öte yandan hükümet, bir hâkimin cumhurbaşkanı ve kız kardeşinin banka hesaplarının açılmasını emretmesinin hemen ardından skandalı araştıran görev gücünü dağıttı.