Kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasına yeni dev katıldı

Semler Scientific, 16 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği alımlarla Bitcoin portföyünü güçlendirdi. Şirket, bu süreçte ortalama 98.267 dolar fiyatla 237 Bitcoin satın aldı. Toplam Bitcoin varlığı 221 milyon dolar değerine ulaşan şirket, kurumsal yatırımcılar arasında dikkat çekiyor.

Semler Scientific Dört Haftada 237 BTC Aldı

Sağlık teknolojisi alanında faaliyet gösteren Semler Scientific, Bitcoin yatırımlarını devam ettiriyor. Şirket, piyasada yapılan arzdan ve operasyonel nakit akışından elde edilen fonlarla gerçekleştirdiği alımlar sonucunda portföyünü önemli ölçüde artırdı.

BitcoinTreasuries verilerine göre şirket, halka açık kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında 13. sıraya yerleşti. MicroStrategy şu anda 450.000 BTC ile en büyük kurumsal Bitcoin rezervine sahip şirket konumda yer alıyor.