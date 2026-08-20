Kriptodaki sessizlik sona erdi: Sırada ne var?

Tablo bir hafta önce tamamen farklıydı. Bitcoin cuma günü 62 bin 500 dolara kadar gerilemiş, ardından toparlansa da 63 bin dolar civarında yatay seyretmişti. İlk kıpırdanma pazartesi ve salı günleri geldi. Varlık kademeli biçimde 64 bin dolara çıktı ve kısa süreliğine 65 bin doları test etti, fakat bu seviyeden geri döndü.

Asıl hareket çarşamba günü başladı. Bitcoin birkaç saat içinde 6 bin doların üzerinde yükselerek arka arkaya direnç bölgelerini kırdı ve haziran ortasından bu yana ilk kez 70 bin doları gördü. Fiyat ilk denemede 68 bin dolara geri çekilse de alıcılar ısrarcı oldu. Yükseliş gece boyunca sürdü ve varlık yayım sırasında yüzde 12 kazançla 72 bin 213 dolardan işlem gördü. Gün içindeki zirve 72 bin 436 dolar olarak kaydedildi.

Yükseliş piyasa değerine de yansıdı. Bitcoin'in büyüklüğü bir günde 100 milyar doların üzerinde artarak 1,41 trilyon dolara ulaştı. Varlığın altcoinler karşısındaki payı ise yüzde 57 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM AYLARIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Ralliden en çok pay alan taraf altcoinler oldu. Ethereum (ETH) yüzde 19 kazançla 2286 dolara ulaşarak aylardır görmediği seviyeye çıktı ve gün içinde 2335 doları test etti.

En sert hareket ise Hyperliquid tarafında görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, düzenleyicilerin bu platformu tam uyumlu biçimde ülkeye getirmek için çalıştığını söylemesinin ardından HYPE tokeni yüzde 25 değer kazandı ve 73 dolara yükseldi. Token gün içinde 74 doları da test etti.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ 2,47 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Kazanç listesi geniş bir alana yayıldı. Solana, XRP, Dogecoin, Chainlink ve BNB de günü yükselişle geçirdi. Monero ve WLFI gibi birkaç istisna dışında altcoin tarafındaki hava belirgin biçimde döndü.

Bu tablo toplam kripto piyasa değerini 2,47 trilyon dolara taşıdı. Rakam, bir gün öncesine kıyasla yaklaşık 200 milyar dolarlık artışa karşılık geliyor. Yükselişin arkasındaki nedenler ise sektörde tartışılmayı sürdürüyor.