Kripto projesi Theo Network dev şirketlerden milyonlarca dolarlık yatırım aldı

Bireysel yatırımcılara yönelik zincir üstü (onchain) alım satım altyapısı sunan Theo Network, kurumsal düzeydeki platformunu geliştirmek amacıyla 17 yatırımcıdan 20 milyon dolar topladığını duyurdu. Hack VC ve Anthos Capital'in eş liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna Manifold Trading, Miranda Ventures, Flowdesk, MEXC ve Amber Group gibi risk sermayesi şirketleri de katıldı. Anlaşmada Citadel, Jane Street, IMC ve JPMorgan gibi finans devlerinin melek yatırımcı olarak yer alması dikkat çekti.

Wall Street ve Bireysel Yatırımcı Arasında Köprü Kuran Theo Network'e Devlerin Güveni Tam

Sektörde deneyimli isimler tarafından kurulan Theo, yüksek frekanslı alım satım (HFT) ve piyasa yapıcılığı gibi gelişmiş stratejileri bireysel yatırımcılara ulaştırarak kurumsal finans tekniklerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şirketin altyapısı hem merkezi borsalarda hem de merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinde uygulanabiliyor. Sektör verilerine göre, Theo Network'ün 23 Nisan itibarıyla kilitli toplam değeri (TVL) yaklaşık 29 milyon dolara ulaştı.

Kurumsal finans ile bireysel yatırımcılar arasındaki boşluğu doldurma amacıyla öne çıkan Theo Network, son dönemde Polygon, Fireblocks, Ondo Finance, Lido ve BloFin gibi birçok blockchain projesinin de gündeminde olan zincir üstü yatırım olanaklarına odaklanıyor. Theo gibi projeler, kurumsal düzeydeki karmaşık finans araçlarını bireysel yatırımcılara taşımanın yanı sıra küresel piyasalarda onchain faaliyetlerin artmasına da katkıda bulunuyor.

Bu etkileşim ters yönde de ilerliyor. Dijital varlıklara kurumsal katılım, Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesi, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve zincir üstü borç verme gibi gelişmelerle giderek güçleniyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Blockchain tabanlı ikincil piyasaların verimsizlikleri azaltabileceğine ve yatırım sürecini kolaylaştırabileceğine işaret ediyor. Coinbase ve EY-Parthenon tarafından yapılan yakın tarihli bir anket de bu eğilimi doğruluyor. Ankete katılan kurumsal yatırımcıların önemli bir bölümü, bu yıl kripto para tahsislerini artırmayı planladığını ve kurumların yüzde 75'inin (dörtte üçünün) iki yıl içinde aktif DeFi kullanıcısı olabileceğini belirtiyor.