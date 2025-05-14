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Kripto Piyasası Yükselişe Geçti: Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum

Kripto Piyasası Yükselişe Geçti: Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum
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Kripto para piyasası haftaya sınırlı bir yükselişle başladı. Toplam piyasa değeri 39 milyar dolarlık artışla 3 trilyon 300 milyar dolara ulaştı. Bitcoin hâlâ 105 bin dolar direncini kıramazken, altcoinler arasında Ethena (ENA) yüzde 11'lik değer artışıyla dikkat çekti.

Piyasada Destek Arayışı Sürüyor

Toplam kripto para piyasa değeri, 3 trilyon 280 milyar dolar seviyesini destek olarak test ediyor. Bu seviyenin korunması, piyasa için yukarı yönlü sinyal olarak değerlendirilebilir. ABD-Çin ticaret ilişkilerine dair olumlu haberler gelmesine rağmen, fiyatlara doğrudan yansıyan bir hareketlilik henüz gözlenmedi.

Makroekonomik iyileşmelerin etkisinin hissedilmesi halinde piyasa değeri 3 trilyon 400 milyar dolara doğru ilerleyebilir. Ancak yatırımcı ilgisinin zayıflaması durumunda 3 trilyon 160 milyar dolara kadar bir düşüş de gündeme gelebilir.

Bitcoin 105 Bin Dolar Direncine Takıldı

Bitcoin, 103 bin 549 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yüzdeye vurulduğunda günlük yükseliş oldukça sınırlı kalsa da, yatırımcılar hâlâ iyimserliğini koruyor. 105 bin dolar seviyesinin kırılması halinde fiyatın 110 bin dolara doğru ivmelenmesi ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin 588 doların aşılması bekleniyor.

Ancak bu direnç noktası geçilemezse, kar satışlarının etkisiyle fiyat yeniden 100 bin dolara kadar geri çekilebilir. Bu durum, piyasa güveninde zayıflamaya yol açabilir.

Ethena (ENA) Günü Lider Kapattı

ENA, yüzde 11'lik yükselişle 0,430 dolara çıkarak günün en iyi performans gösteren altcoini oldu. Ancak fiyat hâlâ 0,442 dolarlık direnç seviyesinin altında bulunuyor. Bu eşik aşılırsa, ENA'nın 0,475 dolara kadar yükselmesi mümkün.

Teknik göstergeler, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak 0,442 dolar direnci kırılamazsa, ENA'nın 0,384 dolara kadar gerileyebileceği ve son kazanımların silinebileceği ifade ediliyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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