Kripto Piyasası Neden Yükseliyor?

Kripto Piyasası Neden Yükseliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu boyunca kripto piyasasında sınırlı ama dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Toplam piyasa değeri 46 milyar dolar artarak 3 trilyon 390 milyar dolara ulaştı. Özellikle altcoin cephesinde hareketlilik gözlendi. Bu yükselişe en çok katkı sağlayan projelerden biri ise yüzde 10'un üzerinde değer kazanan Hyperliquid (HYPE) oldu. Peki, kripto piyasası neden yükseliyor?

Piyasa Dönüş Sinyali Veriyor Olabilir

Geçen cuma günü yaşanan hafif düşüşe rağmen, piyasa yatırımcı güvenini koruyor. Toplam piyasa değeri, 3 trilyon 310 milyar dolarlık önemli destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu seviyeden yaşanabilecek yeni bir sıçrama, piyasa değerini 3 trilyon 490 milyar dolara taşıyabilir. Böyle bir hareket, alım yönlü ilgiyi ve yükseliş trendinin devam edebileceğini işaret eder.

Ancak bazı teknik göstergeler, kısa vadeli yön değişimi ihtimalini ortaya koyuyor. Parabolik SAR'ın mum grafiklerinin üzerinde seyretmesi, momentumun tersine dönebileceğine işaret ediyor. Bu durumda piyasa değeri 3 trilyon 310 milyar doların altına inebilir. Bir sonraki destek seviyesi ise 3 trilyon 210 milyar dolar olarak öne çıkıyor. Bu senaryo, yatırımcıların risk iştahında bir zayıflama anlamına gelir.

Bitcoin'de Gözler 112 Bin Dolarda

Bitcoin, cuma günü yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışıyor ve 109 bin 614 dolardan işlem görüyor. Yükselişin devam etmesi için ilk olarak 110 bin dolar seviyesinin güçlü bir destek haline gelmesi gerekiyor. Bu eşik, yukarı yönlü hareketin ivme kazanması açısından kritik önemde.

Bitcoin, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca yüzde 2,17 uzaklıkta. Olumlu piyasa koşulları devam ederse, fiyatın 112 bin dolara ulaşması mümkün. Bu bölgeye yaklaşılması, yeni rekorların kapısını aralayabilir.

Ancak satış baskısı artarsa yükselişin yönü değişebilir. Eğer 110 bin dolar aşılamazsa, fiyatın 106 bin 265 dolara kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Bu da yükseliş beklentilerini zayıflatır ve aşağı yönlü riskleri artırır.

Altcoin Cephesinde HYPE Öne Çıkıyor

Altcoin piyasasında en dikkat çeken projelerden biri Hyperliquid (HYPE) oldu. Son 24 saatte yüzde 10,6 değer kazanan token, 38,49 dolara yükseldi. Bu ivmeyle birlikte yeni bir zirveye ulaşması mümkün görünüyor. Yatırımcılar, fiyat hareketini yakından takip ediyor.

HYPE için bir sonraki kritik direnç seviyesi 42,25 dolar. Eğer bu seviye aşılırsa, yeni bir tüm zamanların en yüksek fiyatı teyit edilebilir. Geçtiğimiz hafta 32,19 dolarda güçlü bir destek oluşturan HYPE, bu temelin üzerine inşa ettiği yükselişle dikkat çekiyor.

Ancak kâr satışları yükselişi sınırlayabilir. Satış baskısı oluşursa, fiyat yeniden 32,19 dolara, hatta 27,31 dolara kadar geri çekilebilir. Bu da yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü

Markette tanıdı, dolmuşta yakaladı! 7 yıllık intikamı acı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title