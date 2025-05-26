Kripto Piyasası Neden Yükseliyor?

Piyasa Dönüş Sinyali Veriyor Olabilir

Geçen cuma günü yaşanan hafif düşüşe rağmen, piyasa yatırımcı güvenini koruyor. Toplam piyasa değeri, 3 trilyon 310 milyar dolarlık önemli destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu seviyeden yaşanabilecek yeni bir sıçrama, piyasa değerini 3 trilyon 490 milyar dolara taşıyabilir. Böyle bir hareket, alım yönlü ilgiyi ve yükseliş trendinin devam edebileceğini işaret eder.

Ancak bazı teknik göstergeler, kısa vadeli yön değişimi ihtimalini ortaya koyuyor. Parabolik SAR'ın mum grafiklerinin üzerinde seyretmesi, momentumun tersine dönebileceğine işaret ediyor. Bu durumda piyasa değeri 3 trilyon 310 milyar doların altına inebilir. Bir sonraki destek seviyesi ise 3 trilyon 210 milyar dolar olarak öne çıkıyor. Bu senaryo, yatırımcıların risk iştahında bir zayıflama anlamına gelir.

Bitcoin'de Gözler 112 Bin Dolarda

Bitcoin, cuma günü yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışıyor ve 109 bin 614 dolardan işlem görüyor. Yükselişin devam etmesi için ilk olarak 110 bin dolar seviyesinin güçlü bir destek haline gelmesi gerekiyor. Bu eşik, yukarı yönlü hareketin ivme kazanması açısından kritik önemde.

Bitcoin, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca yüzde 2,17 uzaklıkta. Olumlu piyasa koşulları devam ederse, fiyatın 112 bin dolara ulaşması mümkün. Bu bölgeye yaklaşılması, yeni rekorların kapısını aralayabilir.

Ancak satış baskısı artarsa yükselişin yönü değişebilir. Eğer 110 bin dolar aşılamazsa, fiyatın 106 bin 265 dolara kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Bu da yükseliş beklentilerini zayıflatır ve aşağı yönlü riskleri artırır.

Altcoin Cephesinde HYPE Öne Çıkıyor

Altcoin piyasasında en dikkat çeken projelerden biri Hyperliquid (HYPE) oldu. Son 24 saatte yüzde 10,6 değer kazanan token, 38,49 dolara yükseldi. Bu ivmeyle birlikte yeni bir zirveye ulaşması mümkün görünüyor. Yatırımcılar, fiyat hareketini yakından takip ediyor.

HYPE için bir sonraki kritik direnç seviyesi 42,25 dolar. Eğer bu seviye aşılırsa, yeni bir tüm zamanların en yüksek fiyatı teyit edilebilir. Geçtiğimiz hafta 32,19 dolarda güçlü bir destek oluşturan HYPE, bu temelin üzerine inşa ettiği yükselişle dikkat çekiyor.

Ancak kâr satışları yükselişi sınırlayabilir. Satış baskısı oluşursa, fiyat yeniden 32,19 dolara, hatta 27,31 dolara kadar geri çekilebilir. Bu da yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.