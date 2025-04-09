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Kripto Piyasası Neden Düşüyor?

Kripto Piyasası Neden Düşüyor?
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Kripto para piyasasında sert düşüşler yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu karşılıklı gümrük vergileri, bu gerilemenin başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Toplam piyasa değeri yaklaşık 97 milyar dolar erirken, EOS yüzde 13'e yakın değer kaybederek günün en çok düşen token'ı oldu. Gelin, hep birlikte kripto paralardaki son görünüme bir göz atalım...

Piyasada Sert Kayıplar

Kripto piyasasının toplam değeri gün içinde 2,41 trilyon dolar seviyesinin altına gerileyerek 2,37 trilyon dolara kadar düştü. Bu kayıpların temel nedeni, genel piyasa havasındaki olumsuzluk olarak görülüyor. Eğer bu negatif hava devam ederse, toplam piyasa değeri 2,30 trilyon dolara kadar gerileyebilir. Bu da yatırımcılar açısından daha fazla kayıp anlamına gelir.

Öte yandan, piyasa havası toparlanırsa, toplam değer yeniden 2,41 trilyon doları geçebilir. Bu da piyasanın 2,50 trilyon dolara doğru bir toparlanma sürecine girebileceğini gösterir.

Bitcoin 5 Ayın En Düşük Seviyesinde

Bitcoin, bugün 75 bin dolar desteğinin altına inerek son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kısa süreli bir toparlanmayla 75.824 dolara çıksa da, düşüş trendi hâlâ sürüyor. Eğer bu trend devam ederse, Bitcoin önce 74 bin dolara, ardından 71.529 dolar seviyelerine kadar inebilir. Bu da yatırımcıların kayıplarını artırabilir.

Mevcut olumsuz görünümün geçersiz sayılabilmesi için Bitcoin'in 78.530 doların üzerine çıkıp bu seviyeyi destek hâline getirmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse, BTC yeniden 80 bin doların üzerine çıkabilir.

EOS'ta Ağır Kayıp

EOS fiyatı yüzde 13'e yakın gerileyerek 0,66 dolara kadar düştü. Bu sert kayıpla birlikte, EOS en kötü performans gösteren altcoin'lerden biri oldu. Yatırımcıların ilgisi zayıflarken, satış baskısı da artmış durumda. Bu da fiyatın kısa vadede daha da gerileyebileceği anlamına geliyor. Eğer bu trend devam ederse, EOS'un bir sonraki durağı 0,61 dolar olabilir.

Buna karşın, eğer EOS 0,68 dolarlık direnci desteğe çevirebilirse, yukarı yönlü bir toparlanma başlayabilir. Bu senaryoda fiyatın 0,76 dolara kadar çıkması mümkün olur ve düşüş eğilimi geçersiz kalabilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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