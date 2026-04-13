Kripto para piyasası 2 trilyon dolar kaybetti

Bitcoin fiyatı, 72.028 dolar civarında sınırlı bir toparlanma gösteriyor. Ethereum (ETH) ise 2.193 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu toparlanma, Bitcoin'in yakın zamanda gördüğü 63.295 dolarlık dipten sonra geldi.

Düşüşün hızını kaldıraç çözülmesi belirledi. Tek bir 24 saatlik dilimde Bitcoin pozisyonlarında yaklaşık 1 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları ise yalnızca ocak ayında 3 milyar doları aşan net çıkış kaydetti.

Satış dalgasının arkasında kripto varlıkların yüksek büyüme temalı teknoloji hisseleriyle güçlenen korelasyonu yer aldı. Küresel piyasaların zayıflamasıyla yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunu daraltarak spekülatif piyasalardan likidite çekeceği kaygısı, Bitcoin'in 70.000 dolar desteğinin altına inmesine ve zincirleme satışların hızlanmasına yol açtı. Yıllık bazda Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 28 geriledi. Ethereum'un değer kaybı ise yüzde 38'e yaklaştı.

ETF AKIŞLARI TOPARLANMANIN ANAHTARI

Coin Bureau CEO'su Nic Puckrin, son hareketi "dağıtımdan sıfırlanmaya geçiş" olarak tanımladı. Puckrin'e göre piyasa tam anlamıyla bir teslimiyet evresine girdi. Bu evre, aşırı spekülasyonu tasfiye ederek daha sürdürülebilir bir zemin oluşturma süreci olarak değerlendiriliyor.

Julius Baer'dan araştırmacı Manuel Villegas Franceschi ise piyasanın şu anda "şahin bir duruştan" endişe ettiğini vurguladı. Villegas Franceschi'ye göre bu kaygı, Fed Başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh'un parasal genişlemeye ilişkin tarihsel duruşundan kaynaklanıyor. Warsh'un daha küçük bir merkez bankası bilançosunu tercih edeceği öngörüsü, riskli varlıklara yönelik görünümü zorlaştırıyor.

ETF akışları toparlanma senaryosunun temel göstergesi olarak öne çıkıyor. Kurumsal satışların durulması veya yön değiştirmesi halinde talebin hızla geri dönebileceği analistler tarafından aktarılıyor.