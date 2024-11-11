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Kripto para dünyasında yeni kriz: Alameda Research davaları başladı

Kripto para dünyasında yeni kriz: Alameda Research davaları başladı
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Haberler
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İflas eden kripto para borsası FTX'in ticaret kolu Alameda Research, Waves kurucusu Aleksandr Ivanov'a karşı 90 milyon dolarlık dava açtı. Vires.Finance platformuna yatırılan varlıkların geri alınmasını hedefleyen süreç başladı. FTX iflası yönetimi, son günlerde 20'den fazla benzer davayı başlattı.

Kripto para dünyasında yeni bir hukuki süreç başladı. Alameda Research'ün açtığı davada, Waves kurucusu Ivanov'un WAVES token değerini yapay olarak şişirdiği ve Vires platformundan fon çektiği iddia ediliyor. Mart 2022'de platforma yatırılan 80 milyon USDT ve USDC'nin, yaklaşık 90 milyon dolar değerinde USDN'ye dönüştürüldüğü açıklandı.

FTX Yönetimi Davalarına Hız Verdi

Pazar günü yapılan başvuruda Alameda, FTX iflas davasındaki borçlulara ve Alameda'ya ait varlıkların iadesini talep etti. Dava dosyasına göre Alameda, kripto para yatırımcılarının Vires platformunda yüksek getiri elde etme vaatleriyle kandırıldığını iddia ediyor.

Waves kurucusu Ivanov, borçlularla Ocak 2023'te gerçekleştirdiği tek görüşmenin ardından iletişimi kesti. Bu durum, varlıkların geri alınması sürecini zorlaştırdı.

FTX iflası yönetimi tarafından açılan davalar arasında SkyBridge Capital CEO'su ve eski Trump yönetimi yetkilisi Anthony Scaramucci ile Deltec Bank başkanı Jean Chalopin da bulunuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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